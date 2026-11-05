Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin - Son Dakika
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Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin

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Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
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16 yorum

Galatasaray'da stadyum zemini sorunları, yenileme çalışmalarına rağmen devam ediyor. Kulüp başkanı Dursun Özbek, İngiliz yüklenici firmaya ''Para ödemeyeceğiz, gelin bunu düzeltin'' diyerek bedelsiz restorasyon talebinde bulundu. Zeminin kısa sürede bozulması, oyuncular ve teknik ekibin de tepkisini çekti.

Galatasaray’da stadyum ve tesislerde bir türlü çözüme kavuşturulamayan saha zemini problemi, yenileme çalışmalarına rağmen tekrar nüksetti. Kısa süre önce bakımdan geçmesine rağmen RAMS Park zemininde yaşanan bozulmalar, kulüp başkanı Dursun Özbek’in tepkisini çekti.

''GELİN BUNU DÜZELTİN''

Levent Tüzemen'in iddiasına göre; Özbek; kulüp yöneticileri ve saha yenileme sürecini yürüten yüklenici İngiliz şirketin yetkilileriyle bir araya gelerek sert bir çıkışta bulundu. Çalışmalara rağmen verim alınamamasına tepki gösteren Özbek'in, "Para  ödemeyeceğiz. Gelin bunu düzeltin" talimatıyla restorasyonun bedelsiz olarak giderilmesini şart koştuğu öğrenildi.

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE

Galatasaray, geçmiş milli ara döneminde zemin çalışması yapmış ve saha 9 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesine yetiştirilmişti. Ancak üzerinden bir ay bile geçmeden zeminin yeniden bozulması, Okan Buruk başta olmak üzere Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'in tepkisini çekti. 

Okurların en beğendiği yorum

“Bir şey olmaz başkan yine kara para bahis le halledersiniz sizde dalavere bitmez”

Tüm yorumlar (16)
UEFA Şampiyonlar LigiDursun ÖzbekGalatasarayFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (16)

  • Muhammed Stars null Muhammed Stars null:
    Bir şey olmaz başkan yine kara para bahis le halledersiniz sizde dalavere bitmez 11 21 Yanıtla
    stanciu george stanciu george:
    fenev den bahsetmıyoruz kocum 7 4
    Raci Tecik Raci Tecik:
    O dediğin sizin zatialinize aittir 5 2
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    EVET TARFIN, TERA ,ASTOR DEMI AYRICA POLAT, PAPARA, GAIN KUŞ ALTINA BAK 2 1
    Turan Alan Turan Alan:
    kişi kendinden bilir işi eziksiniz 0 0
  • Volkan Aka Volkan Aka:
    Başkan zaten ayakta oynamıyorsunuzki hep yerlere yata yata 5 10 Yanıtla
    cihan.celik.ask cihan.celik.ask:
    biz daha cok sizi yere yatırıp silkiyoruz 5 0
  • slymnsdnr2164 slymnsdnr2164:
    Allah'ım şu cumaların yüzü suyu hürmetine galatasaray futbol takımını kümeye düşür Okan Buruk hocayı ve Dursun Özbek başkanı görevlerinden istifa etti Galatasaray takımına hiçbir şey bulunamasın hiçbir kan takviyesi yapılamazsın Galatasaray'ın tüm başarıları tüm kariyerleri düşsün o simen ve bütün futbolcular Galatasaray takımından ayrılsın ve Galatasaray takımı Süper Lig'den amatör ligine kadar düşsün Amin 3 9 Yanıtla
    ikoyuncu.6301 ikoyuncu.6301:
    bitin duası kabul olsa... 7 0
    Oguz Oguz Oguz Oguz:
    Gökten kemik yağmadı 6 0
  • Ümit Çevik Ümit Çevik:
    Aferin başkan Herkes işini doğru yapacak Bir de İngiliz firması İngiltere'deki sahalara bakıyoruz halı gibi nasıl olacak Ödeme yok .. YERSEN... 6 3 Yanıtla
  • Metin İKZEK Metin İKZEK:
    Hayırdır başkan. Futbolcularınız kendini yere attığınızda rahat edemiyor mu?? 1 6 Yanıtla
    CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    hayır seni yere yatırdıklarında sen rahat et diye 2 0
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