Berke Özer\'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca\'ya ilettim

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Berke Özer, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulunarak A Milli Takım'ın formasını yeniden giymek istediğini söyledi.

''BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLACAK''

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın'a desteği nedeniyle teşekkür eden Berke Özer, "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

''KENDİSİNE İLETTİM''

Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Berke Özer, "Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabi ki son karar hocamızın." ifadelerini kullandı.

''BANA ZARAR VERSE BİLE SESSİZ KALDIM''

Sözlerine devam eden 26 yaşındaki eldiven, "Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim." açıklamasını yaptı.

KADRO CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

A Milli Takım teknik direktörü Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu 6 Kasım Cuma günü saat 14.00'te açıklayacak.