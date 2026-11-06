Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş\'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Celtic'e yenilen Beşiktaş'ta 21 gün sonra sahalara dönen Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2 yaptı. Siyah-beyazlılarda Orkun'un golle geri dönmesi mağlubiyete rağmen bir nebze moral oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya'nın Celtic takımına konuk olan Beşiktaş, rakibine 3-2 yenilerek lig aşamasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

ORKUN 21 GÜN SONRA SAHADA

15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.

MUHTEŞEM BİR GOLLE GERİ DÖNDÜ

76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu. Siyah-beyazlılarda Orkun'un golle geri dönmesi mağlubiyete rağmen bir nebze moral oldu.

FORMA GİYEMEDİĞİ MAÇLAR VE SONUÇLAR

Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı. Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.

Vincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyimVincenzo Italiano: 3 puanı çöpe attık, çok sinirliyim Italiano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandıItaliano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandı Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeterBeşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybettiDeplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti
Orkun KökçüBeşiktaşCelticFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berke Özer’den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca’ya ilettim Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca'ya ilettim
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Batrakov’a inanılmaz bir zam Yeni maaşı çok konuşulur Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
Bakan Şimşek’ten emekliye zam müjdesi Bakan Şimşek'ten emekliye zam müjdesi
İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndan men edildi İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildi
Güne damga vuran iddia Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı
01:56
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
00:08
Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı
Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı
00:04
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
23:43
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
23:20
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar
22:43
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 02:56:20. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yenilgiye rağmen gecenin tek güzel haberi: Orkun Kökçü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android