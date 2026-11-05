Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti

İtalyan mutfağının geleneklerine bağlılığıyla tanınan şeflerin ananaslı pizza konusundaki hassasiyeti bu kez Avustralya'da iş krizine dönüştü. Queensland eyaletinde çalışan İtalyan şef Davide Tamburella, müşterinin istediği jambonlu ve ananaslı pizzayı hazırlamayı reddedince işini kaybetti. İtalyan mutfağının bu tartışmalı konusuna Türkiye'de MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna'nın verdiği tepkiler de yeniden akıllara geldi.

15 BİN DOLARLIK ORGANİZASYONDA ANANAS KRİZİ

Olay, Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Brisbane kentinde bulunan La Costa restoranında yaşandı. Restoranda baş aşçı olarak görev yapan Davide Tamburella'dan, 15 bin Avustralya dolarından fazla harcama yapılan özel bir organizasyon için jambonlu ve ananaslı pizza hazırlaması istendi.

Ancak İtalyan şef, pizzada ananas kullanılmasını kültürüne hakaret olarak gördüğünü belirterek siparişi hazırlamayı reddetti. Tamburella'nın yöneticisinin talimatını yerine getirmemesi, iş yerinde yaşanan anlaşmazlığın büyümesine neden oldu.

Üstelik bu, şefin ananaslı pizza hazırlamayı ilk reddedişi değildi. Tamburella'nın dört yıl içerisinde üç kez benzer talebe karşı çıktığı belirtildi.

DANILO ZANNA'NIN ANANASLI PİZZA TEPKİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ananasın pizzada kullanılması, İtalyan mutfağında uzun süredir tartışma konusu. Türkiye'de ise bu tartışma denildiğinde MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna'nın tepkileri akla geliyor.

Zanna, programda ve sosyal medya paylaşımlarında ananaslı pizzaya karşı çıkmasıyla sık sık gündeme gelmişti. Yarışmacıların ananaslı pizza hazırladığı anlarda verdiği tepkiler ve geleneksel İtalyan mutfağını savunması izleyicilerin hafızasında yer etmişti.

Avustralya'da yaşanan son olay, Danilo Zanna'nın ananaslı pizza konusundaki çıkışlarını da yeniden hatırlattı. Ancak Zanna'nın söz konusu olayla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor.

İTALYAN ŞEFİN İŞTEN ÇIKARILMA DAVASI DA REDDEDİLDİ

Tamburella, işten çıkarılmasının ardından Avustralya İş ve Adil Çalışma Komisyonu'na başvurarak haksız fesih iddiasında bulundu. Ancak Komisyon, başvurunun yasal sürenin dışında yapılması ve istisnai koşulların oluşmaması nedeniyle talebi reddetti.

Kararda, ananaslı pizza anlaşmazlığının yanı sıra şefin iş yerindeki iletişim tarzı, uygunsuz dil kullanımı ve çalışma ortamında gerilimi artırdığı yönündeki şikayetlere de yer verildi.

İşin ilginç tarafı ise restoranın da uzun ömürlü olmamasıydı. La Costa, temmuz ayında kira sözleşmesinin sona ermesi ve artan işletme maliyetleri nedeniyle kapandı. Tamburella ise başka bir İtalyan restoranında baş aşçı olarak çalışmaya başladı. Yeni restoranın menüsünde ananaslı pizza bulunmuyor.