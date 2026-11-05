Köfteci Yusuf\'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...

Geçmişte domuz eti iddialarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'ta sabah saatlerinde çorba siparişi veren bir müşteri, kasedeki aşırı et yoğunluğuna "Resmen çorbalı et getirdiler, etler mideme kalabalık geldi" diyerek sitem etti.

"KEPÇENİN AYARI BOZUK OLUYORMUŞ"

Sosyal medyada bir vatandaşın Köfteci Yusuf şubesinde yaşadığı çorba deneyimi kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sabah saatlerinde restorana giden müşteri, sipariş ettiği etli çorbanın porsiyon dengesizliğine dikkat çekerek şaşkınlığını dile getirdi. Etli çorba yerine adeta et tabağıyla karşılaştığını belirten vatandaş, "Köfteci Yusuf’tayım. Etli çorba isteme gafletine kapıldım. Resmen çorbalı et getirdiler. Bilsem mercimek çorbası isterdim. Yarısını içemedim, etler çok kalabalık geldi mideme" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Porsiyonun sabahın erken saatlerinde verilmiş olmasına bağlayan müşteri, "Demek ki sabah erken saatlerde bundan isterseniz kepçenin ayarı bozuk oluyormuş. Günlük proteinimin hepsini bir kase çorbadan karşılamak istemiyorum belki ben?" diyerek yaşadığı sitemi eğlenceli bir dille paylaştı. Paylaşım, kısa sürede restorandaki malzeme oranları ve servis standartları üzerinden yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.