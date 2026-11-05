Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... - Son Dakika
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Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...

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Köfteci Yusuf\'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
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9 yorum

Domuz eti skandalıyla hafızalara kazınan Köfteci Yusuf'a giden bir müşteri, sipariş ettiği etli çorbadaki aşırı et yoğunluğuna "Resmen çorbalı et getirdiler, günlük proteinimi tek kaseden almak istemiyorum" diyerek isyan etti.

Geçmişte domuz eti iddialarıyla gündemden düşmeyen Köfteci Yusuf'ta sabah saatlerinde çorba siparişi veren bir müşteri, kasedeki aşırı et yoğunluğuna "Resmen çorbalı et getirdiler, etler mideme kalabalık geldi" diyerek sitem etti.

"KEPÇENİN AYARI BOZUK OLUYORMUŞ"

Sosyal medyada bir vatandaşın Köfteci Yusuf şubesinde yaşadığı çorba deneyimi kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi. Sabah saatlerinde restorana giden müşteri, sipariş ettiği etli çorbanın porsiyon dengesizliğine dikkat çekerek şaşkınlığını dile getirdi. Etli çorba yerine adeta et tabağıyla karşılaştığını belirten vatandaş, "Köfteci Yusuf’tayım. Etli çorba isteme gafletine kapıldım. Resmen çorbalı et getirdiler. Bilsem mercimek çorbası isterdim. Yarısını içemedim, etler çok kalabalık geldi mideme" ifadelerini kullandı.

Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Porsiyonun sabahın erken saatlerinde verilmiş olmasına bağlayan müşteri, "Demek ki sabah erken saatlerde bundan isterseniz kepçenin ayarı bozuk oluyormuş. Günlük proteinimin hepsini bir kase çorbadan karşılamak istemiyorum belki ben?" diyerek yaşadığı sitemi eğlenceli bir dille paylaştı. Paylaşım, kısa sürede restorandaki malzeme oranları ve servis standartları üzerinden yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Okurların en beğendiği yorum

“TÜRKİYE'YE GELDİĞİMDE MUHAKKAK GİDECEĞİM KÖFTECİ YUSUF'A. DOMUZ ETİNİN KÖFTESİ LEZZETLİ OLUR.”

Tüm yorumlar (9)
Köfteci YusufGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (9)

  • JY JY:
    TÜRKİYE'YE GELDİĞİMDE MUHAKKAK GİDECEĞİM KÖFTECİ YUSUF'A. DOMUZ ETİNİN KÖFTESİ LEZZETLİ OLUR. 5 7
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    bacağından bir parça ye, neden buralara kadar yorulacaksın dmz 3 2
    Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Hmm, kendi etini yiyende varmış 1 2
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    ananıda getir oda özlemiştir memleket şeysini, yani köftesini , yesin yiyebildiği kadar ,bizim memleket misafir perverdir herkesi tıka basa doyurur 0 2
  • Latife Aydin Latife Aydin:
    NANKÖRLÜKTE SON NOKTA 5 0
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Adam aslında nisbet yapmış dalga geçmiş tabi malzeme olmuş baya kıskanan hırsızlara kapak olmuş.LAP LUP ŞAP LAP LAP LAP KUDuRTMUŞ RESMEN :)) 1 0 Yanıtla
  • Kartal Doğan Kartal Doğan:
    Başlık ile millette zan oluşturmayın ! Haberin detayını herkes okumuyor 0 0
  • adembaba adembaba:
    etli çorbada et bol olur kardeş. az olursa tepki çeker. hiç kelle paça, et paça yemedin mi ? sen hangi kafayı yaşıyorsun. 0 0
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