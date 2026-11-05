GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde

Galatasaray'ın resmi yayın organı GS TV'de sunuculuk yapan Serbay Şenkal'ın, Arda Güler'in Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yaptığı değerlendirme yıllar sonra yeniden ilgi gördü. Genç futbolcunun yeteneğini ve liderlik özelliklerini öven Şenkal'ın ezeli rekabete rağmen kullandığı ifadeler, futbolseverler tarafından centilmenlik örneği olarak yorumlandı.

"TÜRK FUTBOLU ARDA GÜLER ADINDA BİR FUTBOLCU KAZANACAK"

Serbay Şenkal, Arda Güler'in henüz 16 yaşında olduğu dönemde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler var. Muazzam bir gole imza attı. 16 yaşında kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı, önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız"

"NE KADAR OBJEKTİF, HELAL OLSUN"

Yıllar önce yapılan açıklamanın yeniden paylaşılması, futbolseverlerden olumlu tepkiler aldı. Özellikle Galatasaray'ın yayın organında Fenerbahçeli bir futbolcunun bu sözlerle övülmesi dikkat çekti. Görüntüleri izleyen futbolseverler, "Ne kadar objektif, helal olsun" yorumlarıyla Şenkal'ın yaklaşımını takdir etti.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in henüz kariyerinin başında olduğu dönemde yapılan bu değerlendirme, genç futbolcunun ilerleyen yıllarda gösterdiği gelişimle birlikte yeniden anlam kazandı. Şenkal'ın yalnızca Arda Güler'i değil, Fenerbahçe'yi de tebrik etmesi ve "Bunlar bizim evlatlarımız" sözleriyle Türk futbolunun ortak değerlerine vurgu yapması, açıklamanın en çok dikkat çeken bölümü oldu.