GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
5 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Haber Videosu

Şimdilerde Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde GS TV sunucusu Serbay Şenkal'ın yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi. Şenkal'ın, henüz 16 yaşındaki Arda için "Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız" sözleri futbolseverlerin takdirini topladı.

Galatasaray'ın resmi yayın organı GS TV'de sunuculuk yapan Serbay Şenkal'ın, Arda Güler'in Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yaptığı değerlendirme yıllar sonra yeniden ilgi gördü. Genç futbolcunun yeteneğini ve liderlik özelliklerini öven Şenkal'ın ezeli rekabete rağmen kullandığı ifadeler, futbolseverler tarafından centilmenlik örneği olarak yorumlandı.

"TÜRK FUTBOLU ARDA GÜLER ADINDA BİR FUTBOLCU KAZANACAK"

Serbay Şenkal, Arda Güler'in henüz 16 yaşında olduğu dönemde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler var. Muazzam bir gole imza attı. 16 yaşında kendi takımını yönlendirme kabiliyeti, liderlik vasfı, önemli meziyetlere sahip bir futbolcu. Türk futbolu Arda Güler adında bir futbolcu kazanacak. Fenerbahçe'yi bu anlamda tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar bizim evlatlarımız"

"NE KADAR OBJEKTİF, HELAL OLSUN"

Yıllar önce yapılan açıklamanın yeniden paylaşılması, futbolseverlerden olumlu tepkiler aldı. Özellikle Galatasaray'ın yayın organında Fenerbahçeli bir futbolcunun bu sözlerle övülmesi dikkat çekti. Görüntüleri izleyen futbolseverler, "Ne kadar objektif, helal olsun" yorumlarıyla Şenkal'ın yaklaşımını takdir etti.

YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in henüz kariyerinin başında olduğu dönemde yapılan bu değerlendirme, genç futbolcunun ilerleyen yıllarda gösterdiği gelişimle birlikte yeniden anlam kazandı. Şenkal'ın yalnızca Arda Güler'i değil, Fenerbahçe'yi de tebrik etmesi ve "Bunlar bizim evlatlarımız" sözleriyle Türk futbolunun ortak değerlerine vurgu yapması, açıklamanın en çok dikkat çeken bölümü oldu.

Okurların en beğendiği yorum

“futbolla ilgileneceksek böyle ilgilenelim, adam objektif yorum yapmış”

Tüm yorumlar (5)
Real MadridGalatasarayFenerbahçeArda GülerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    futbolla ilgileneceksek böyle ilgilenelim, adam objektif yorum yapmış 5 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    128547Ab&: yukarıda bahsedilen adamla farkını yansıtan bir yorum uzun söze gerek yok 0 0
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Sorun zaten Fenevli de eğitmek lazım 0 2 Yanıtla
  • serafet polat serafet polat:
    böyle insanları örnek alınmalı 1 0 Yanıtla
  • halksinhaklisin halksinhaklisin:
    ilk bebeklik aşısını vuran hemşire ne dedi ? bu çocukta futbolcu ayakları mı var demiş? kardeşim tamam arda güzel oyuncu evet ümkemizden çıkmasıda gayet güzel ama abartılmıyor mu ? artık bu tür haberler için para aldığınız düşünüyorum . 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu’nu konuşuyor Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı Hücre evinden cephanelik çıktı Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı
Akvaryumdaki “Netanyahu“dan hain saldırı Yıllarca besledi yine de yetmedi Akvaryumdaki "Netanyahu"dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:43
Futbol tarihinde görülmemiş olay Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sahada savaş çıktı tam 53 kişi kırmızı kart gördü
11:34
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
Dünya bu maçı konuşuyor: Rüya görmüyorsunuz, skor bir hata değil
11:24
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü
11:06
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede İşte ilk görüntüler
Fatma Betül Sayan Kaya, şüpheli sıfatıyla adliyede! İşte ilk görüntüler
10:53
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
10:45
Emekli maaşlarında yeni müjde En büyük zam onlara verilecek
Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
10:20
Okullarda bir dönem tarih oldu
Okullarda bir dönem tarih oldu
09:48
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü Adliyeye çelik yelekle getirildi
Annesi ve ablasını pompalı tüfekle öldürdü! Adliyeye çelik yelekle getirildi
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 12:00:41. #7.12#
SON DAKİKA: GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android