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Okullarda bir dönem tarih oldu

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Okullarda bir dönem tarih oldu
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40 yorum

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi ile şişirilmiş notlar ve OBP adaletsizliğinin önüne geçilmesi hedeflenirken, yapay zeka takipli yeni modelde ezberci anlayışın yerini analitik ve beceri temelli sorular aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) bu sene ilk kez hayata geçirildi. Sistemin ilk sınavları uygulanmaya başlarken maratonun 13 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor. Yeni sistemle birlikte bazı okullarda notların kolayca şişirilerek daha yüksek Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkısı elde edilmesi dönemi geride kalırken, yeni tarz sorularda öne çıkacak yetenekler de netleşti.

HAKSIZ OBP KATKISININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi’nde notlar yapay zekâ desteğiyle takip edilecek. Yeni uygulamanın, yıllardır tartışılan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye gazetesine konuşan eğitim uzmanları, OBP’nin lise diploma notunun 5 ile çarpılmasıyla hesaplandığını ve YKS puanına 0,12 katsayısıyla eklendiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Örneğin diploma notu 80 olan bir öğrencinin OBP’si 400 oluyor ve YKS puanına 48 puan katkı sağlıyor. Kâğıt üzerinde güzel görünen sistem, uygulamada ciddi adaletsizliklere yol açıyordu. Çünkü her okul aynı zorlukta not vermiyordu. Bazı okullarda notlar kolayca şişirilirken bazılarında yüksek not almak ciddi emek gerektiriyordu. Böylece aynı seviyedeki iki öğrenciden, notların daha kolay verildiği okuldan mezun olan daha fazla OBP katkısı alabiliyordu. Özellikle birkaç puanın belirleyici olduğu bölümlerde bu durum büyük fark oluşturuyordu."

Okullarda bir dönem tarih oldu

74 OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Ortak yazılı sınavlar, doğru uygulandığı takdirde bu adaletsizliğin önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni sistemle devamsızlıkları takip etmeyen ve notları şişiren okulların tespitinin de kolaylaşması bekleniyor. Son bir buçuk yılda usulsüzlük tespit edilen 74 okulun ruhsatı iptal edilirken, yeni sistemin bu tür usulsüz uygulamaları azaltması hedefleniyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımı; öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, bilgiyi kullanma, yorumlama, analiz etme ve farklı durumlara aktarabilme becerilerini de ölçmeyi amaçlıyor.

YENİ TARZ SORULARDA NELER ÖNE ÇIKIYOR?

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve bölüm başkanları, Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı örnek soruları değerlendirdi. Sorularda açık uçlu soruların, günlük hayat senaryolarının, görsel ve veri yorumlamanın yanı sıra öğrencilerin gerekçeli cevap oluşturma becerilerinin öne çıktığı ifade edildi.

Okullarda bir dönem tarih oldu

"YENİ SİSTEMDE EZBERE YER YOK"

Adil Kurt, örnek sınavların ezberci ve bilgi odaklı ölçme anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki örnek sorular, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Açık uçlu sorular, günlük hayat senaryoları, görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen sınavlar; öğrencilerin bilgiyi hatırlamasının yanı sıra analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, bilimsel okuryazarlık ve yorumlama gibi üst düzey becerilerini ölçmeyi hedefliyor."

Soruların tüm sınıf seviyelerindeki kazanımları ve gerçek hayat bağlamlarını kapsadığını belirten Kurt, örneklerin öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde kendi yeterliliklerini değerlendirme imkânı sunduğunu, öğretmenlere ise öğrenme süreçlerini takip etme ve ölçme-değerlendirme çalışmalarını planlama konusunda rehberlik ettiğini dile getirdi.

Okurların en beğendiği yorum

“Bu bakanin yapacagi birsey ile sonuc alinamayacagini dusunuyorum. Artik degisme zamani geldi.”

Tüm yorumlar (40)
Ortaöğretim Başarı PuanıMilli Eğitim BakanlığıYapay ZekaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (40)

  • Alper Kocman Alper Kocman:
    Bu bakanin yapacagi birsey ile sonuc alinamayacagini dusunuyorum. Artik degisme zamani geldi. 18 9
    şaban aydın şaban aydın:
    yapay zeka, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir yaklaşım sergileyecek olması zorunuza gidiyor. şişirilmiş notlar ile okuduğunuz belli. yazık. 14 14
    Victor Faith Victor Faith:
    sana mı sorulacak değişip değişmeyeceği kimsin sen hangi ototriteye sahipsin yada yetki lanın ne neyi biliyorsun.. 12 13
    Alper Kocman Alper Kocman:
    Makarnacilar. Ben bu bakani begenmiyorum kardesim. Ben padisahim cok yasa demiyorum, var mi dahasi? Hangi okulumuz dunya siralamasinda yuksek yerlerde saban aydin? Ben egitimimi yurtdisinda tamamladim. Farklari goruyorum. Sizin gibi elestiriye tahammul edemeyen insanlari oldugu yerde ilim, bilim olmaz. Herkesi sorulari calarak universiteye girenlerle karistirma looser Faith. 12 5
    Haber yorum Haber yorum:
    Güya yurt dışında okumuşsunuz. Kaliteyi görmüşsünüz ama maalesef o kalite size sirayet etmemiş. Yani nezaketsizlik, görgü kuralı, terbiyesiz hitabetinizi dünyanın en mükemmel okuluna gitsenizde değiştiremezsinz.....o yüzden bizim milli eğitim bakanı size fazla gelir. 1 3
    sade vatandaş sade vatandaş:
    üniversiteler işsizler ordusu yetiştiriyor eskiden ilkokuldan sonra çocuklar ustanın yanında çıraklık yapar meslek öğrenirdi şimdi yok yetişmiyor düzenli işleyen sistemi bozdular şimdi meslek sahibi olanlar üniversite mezunlarından çok daha fazla para kazanıyor. 3 0
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Türkiye de değişim olacaksa kökten değişim olmalı. laiklik adı altında sokulan kazık çıkarılmalı 0 1
  • CAN CAN:
    eğitimi yaz boza çevirdiniz onu bile beceremediniz o çocukların sırtına sabahın 5 inde yani sen daha uyurken o çantayı verip okula gönderiyorsun yaaa üstelik o çantanın ağırlığını görseydin kendinden utanırdın 15 8
    Victor Faith Victor Faith:
    uyuduğunu nerden biliyorsun evinde misin.. 3 10
    Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Bir Victor eksikti...Fatih'in ingilizcesini yakıştırmış trol kendine... Hem victor hem fatih nasıl ama! 5 0
    Zafer Aşık Zafer Aşık:
    O bir kere Fatih drpil faith yani iman diyecek diye bekledim ama...başkası takmış ismi napsın? taşıma su.... 0 0
  • Sema Akbiyik Sema Akbiyik:
    Ozel okullar kapatilsin ayrimcilik kalksin esk8den ozel okul mu vardi heekes devlet okuluna g8derdi yine ayn8 sistem olsun 12 0
    Menfi Menfi:
    Tövbe de rant kapısı kapatılır mı hiç. 8 2
  • mayat hayat mayat hayat:
    yap boza döndü zaten okullar her sene yeni bir fikir geliyor akıllarına 7 2 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Eğitimde herşeyi hazır hale getirmek beraberinde ezberciliği ve tembelliği getirir..İlk başta olan öğrencinin tebeşir tozu ile tanışması ,araştırma ve geliştirme ise çok önemlidir..yapay zeka insanı ya bağımlı yada sivri zeka olmasının yolunu açar... 4 3
    Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Tebeşir tozu mu laikler iyice kafayı yemiş... gerici kimmiş? 0 0
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