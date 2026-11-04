Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var - Son Dakika
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Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var

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Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
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İsveç'in azalan erkek nüfusunu dengelemek amacıyla yurt dışından erkek kabul etmeye hazırlandığı ve ülkeye yerleşecek erkeklere aylık 3.800 euro maaş bağlanacağı öne sürüldü. Dikkat çeken gelişmeyle birlikte ülkenin göç politikaları ve başvuru şartları merak konusu oldu.

İsveç'te erkek nüfusunun azalması nedeniyle yeni bir uygulamanın gündeme geldiği konuşuluyor. Buna göre ülkeye yurt dışından erkeklerin kabul edilmesi ve başvuru yapan kişilere aylık 3.800 euro ödeme yapılması planlanıyor. Söz konusu rakam, İsveç'e yerleşmek isteyen kişilerin hangi şartları karşılaması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi.

ERKEKLERE AYLIK 3.800 EURO MAAŞ

İsveç'te erkek nüfusunun artırılması amacıyla yurt dışından yapılacak başvuruların kabul edileceği ve ülkeye yerleşecek erkeklere aylık 3.800 euro maaş bağlanacağı konuşuluyor. Uygulamanın özellikle nüfus dengesini sağlamaya yönelik olduğu belirtilirken ödemelerin ne kadar süreyle yapılacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

İSVEÇ'TE ÇALIŞMA İZNİ İÇİN MAAŞ ŞARTI VAR

İsveç'te yabancıların çalışma izni alabilmesi için belirli koşulları karşılaması gerekiyor. 1 Haziran 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre çalışma izni başvurularında genel olarak aylık en az 34 bin 470 İsveç kronu ücret şartı aranıyor. Ancak bu tutar, devletin ülkeye gelen yabancılara ödediği bir destek değil, çalışma izni kapsamında işveren tarafından karşılanması gereken maaş koşulunu ifade ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI MERAK EDİLİYOR

Erkeklere aylık 3.800 euro ödeme yapılacağı yönündeki haberlerin ardından başvuruların nereden gerçekleştirileceği, yaş sınırı bulunup bulunmadığı ve hangi ülkelerden başvuru kabul edileceği merak edilmeye başlandı. Ancak bu konulara ilişkin resmi makamlar tarafından açıklanmış herhangi bir başvuru takvimi veya kabul şartı bulunmuyor.

İsveç'in erkek nüfusunu artırmak amacıyla özel bir göç programı başlattığı ve ülkeye gelecek erkeklere aylık 3.800 euro maaş bağlayacağı yönündeki bilgiler henüz doğrulanmadı. 

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