Özgür Özel, CHP\'ye dönüş tartışmalarına noktayı koydu! "Varıp da geri dönmeyeceğiz"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk olağan kurultayı öncesinde CHP ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. Yargıtay’dan beklediği kararın siyasi güvenlik açısından önemli olduğunu savunan Özel, “Varıp da CHP’ye geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“VARIP DA CHP’YE GERİ DÖNMEYECEĞİZ”

Genel Merkez’deki makamında Milliyet'e konuşan Özel, Yargıtay’dan çıkacak karara ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Çok büyük bir haksızlığa uğradığımızı, Türkiye demokrasisine büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. O yüzden de Yargıtay’ın bu ayıbı, bu yanlışı düzeltmesini bekliyorum. Geri dönmek için değil. Varıp da CHP’ye geri dönmeyeceğiz.”

“KİMSE GÜVENDE OLMAZ”

Kararın onaylanması halinde Türkiye siyasi tarihinde kimsenin güvende olmayacağını öne süren Özel, “Butlan olan ekip anlaşmış oturuyor orada. Bugün herhangi bir Asliye Hukuk Mahkemesi gelse ve herhangi bir siyasi partideki seçimi iptal etse partilerin genel başkanları, yöneticileri güvende değil” dedi.

“BUTLANDAN KÖK ALAN KİMSEYİ MEŞRU GÖRMEYİZ”

CHP’nin mevcut durumuyla ilgilenmesinin en önemli nedeninin seçim güvenliği olduğunu belirten Özel, yeni kurulan partilerin sandık görevlisi çıkaramadığını hatırlattı. Özel, “Benim 186 bin sandık görevlim hazırdı. O açıdan CHP’nin başında dost bir yönetimin olması lazım” diye konuştu.

CHP’de kalan isimlerin kurultayla yönetime gelmesinin kendileri açısından “dost yönetim” anlamına gelmeyeceğini vurgulayan Özel, “Bugünkü butlandan kök alan kimseyi meşru görmeyiz. ‘Orada kaldım. Kemal Bey gidince ben gelirim, meşru yönetici olurum’. Bizde dört seçilmiş kongreyi iptal edip gelen birinden yönetimi devralınca kimse meşru olmaz” ifadelerini kullandı.

Özel, önceki dönem milletvekillerinden oluşan ve Yeni Parti’ye saygı duyan bir yönetimin, sandık görevlilerinin belirlenmesi gibi teknik konularda işe yarayabileceğini söyledi.

“DÖNÜP GİDEMEYİZ, ÇOK YENİ ÜYEMİZ VAR”

Geri dönüş ihtimalinin teknik olarak da mümkün olmadığını savunan Özel, “Dönüp gidemeyiz, çünkü çok yeni üyemiz var. Onlara ‘Biz gidiyoruz, siz burada kalın’ ya da ‘Biz gidiyoruz, siz de geleceksiniz’ demek mümkün değil” dedi.

Yargıtay’ın bir karar verse bile yerel mahkemenin yerine geçmeyeceğini, yalnızca kararı bozacağını ifade eden Özel, “Böyle bir türbülansa teknik olarak da tahammülümüz yok. Partiyi kurmuşuz, kurultayını yapıyoruz” diye ekledi.

“YAĞMA” İDDİASI

Özel, CHP’nin “madden ve manen yağmalandığını” iddia ederek kurultay sürecinin bu açıdan da önem taşıdığını öne sürdü. Özel, CHP’de seçilmiş bir yönetim bulunmadığını ve kimin hangi görevde olduğunun belli olmadığını ileri sürdü.

KURULTAYDA SÜRPRİZ İSİMLER

14-15 Kasım’da yapılacak ilk olağan kurultayla birlikte partinin “yeni siyasetine” başlayacaklarını belirten Özel, kurultayda çok güçlü kadroların görüleceğini söyledi. Özel, muhafazakar, milliyetçi, Kürt ve sosyalist demokratlardan hem bilinen hem de “sürpriz etkisi olabilecek” isimlerin kadrolarda yer alacağını kaydetti.

Parti Meclisi’nin (PM) üye sayısına da değinen Özel, sayının 60'a indirilebileceğini, 80'de tutulabileceğini ya da bir miktar artırılabileceğini ifade etti.

"ANLAŞMA" İDDİASI

Seçim tarihinin şimdiden belirlenmesi önerilerini Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’na aykırı bulduğunu söyleyen Özel, kanunda yapılacak bir değişikliğin bir yıldan önce uygulanamayacağını hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarla anlaştığını iddia eden Özel, “Bu anlaşmanın neticesinde bir kez daha aday olmak için destek vermek, anayasa değiştirmek için destek vermek gibi sözleri çoktan verdiklerini görüyoruz” dedi. Özel, “Biz öyle birkaç hafta, birkaç ay öne alınmış seçimi, erken seçim kabul etmeyiz asla” ifadelerini kullandı.

“MANSUR BEY ÖNEMLİ BİR SEÇENEK”

Cumhurbaşkanlığı adaylığında “ibrenin kendisine döndüğü” yorumlarına ilişkin soruya yanıt veren Özel, Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının Danıştay aşamasının sürdüğünü ve kesinleşmiş bir cezası bulunmadığını belirtti. Özel, “Bir kere Ekrem Başkan aday olarak ortada. Mansur (Yavaş) Bey önemli bir seçenek olarak ortadadır her zaman için” dedi.

Mansur Yavaş’ın belediyeciliğe odaklanmasını ve tartışmalardan uzak durmasını doğru bulduğunu söyleyen Özel, temel kriterinin anketler ve analizlerle kazanması en muhtemel adayı desteklemek olduğunu vurguladı.

“İSPATLAMAYANIN ALNINI KARIŞLARIM”

Mustafa Sarıgül’ün oğluyla ilgili kendisine yöneltilen iddialara da tepki gösteren Özel, söz konusu meselenin Yeni Parti ile ilgisi olmadığını savundu. Özel, “Sarıgül’den öyle tutarlar değil, 1 TL nakit ya da havale bir şey aldığımı ispat etsinler, siyaseti de bırakırım, ispatlamayanın alnını karışlarım” diye konuştu.

Daha önce yurt dışında villa aldığı yönündeki iddiaları da hatırlatan Özel, “Villa değil çivi aldıysam siyasete devam etmem” dedi. Özel, “Milletin verdiği dokunulmazlığa el uzatmaya tenezzül edecek varsa da meydandayız” ifadelerini kullandı.

“FON KRİZİNİ ÖRTMEK İÇİN”

Yeni il ve ilçe önerilerine ilişkin soruya bilerek yanıt vermediğini söyleyen Özel, iktidarın “fon krizini örtmek için” yeni tartışmalar açtığını iddia etti. Özel, “Herkes bilsin ki bu iktidar ne konuşturtmaya çalışıyorsa hep fon konuşulmasın diye yapıyor” dedi.