Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor - Son Dakika
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Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor

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Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
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Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
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Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 4,80 TL'lik indirim öngörülüyor. Henüz kesinleşmeyen indirimin onaylanması halinde yeni fiyatların 6 Kasım Cuma günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da yeniden gündeme taşıdı. Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında önemli bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Sektör temsilcilerinin hesaplamalarına göre benzinin litre fiyatında 4,80 TL'lik düşüş yaşanabilir.

1 KASIM'DAKİ ZAM TAMAMEN GERİ ALINABİLİR

Benzine 1 Kasım'da yapılan yaklaşık 4,10 TL'lik zammın ardından bu kez daha yüksek tutarlı bir indirim gündeme geldi. Beklenen 4,80 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde son zam tamamen geri alınmış olacak. Böylece benzin fiyatları, 1 Kasım öncesindeki seviyenin de yaklaşık 70 kuruş altına gerileyecek.

Sektör kaynakları, indirimin tutarı ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin henüz resmi teyit bulunmadığını belirtiyor.

GÖZLER 6 KASIM CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Akaryakıt sektöründe yapılan hesaplamalara göre indirimin onaylanması durumunda yeni fiyat tarifesinin 6 Kasım Cuma günü saat 00.01 itibarıyla geçerli olması bekleniyor. Ancak fiyat değişikliğinin kesinleşmesi için resmi sürecin tamamlanması gerekiyor.

BRENT PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından küresel enerji piyasalarında başlayan düşüş dördüncü gününe girdi. Brent petrolün varil fiyatı, önceki işlem gününde yüzde 8'i aşan değer kaybının ardından 93,65 dolar seviyesine kadar geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen 4,80 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 75,70 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 75,50 TL'ye, Ankara'da 76,70 TL'ye ve İzmir'de 76,90 TL'ye gerilemesi hesaplanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin: 80,50 TL

- Motorin: 100,50 TL

- LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

- Benzin: 80,30 TL

- Motorin: 100,30 TL

- LPG: 50,10 TL

Ankara

- Benzin: 81,50 TL

- Motorin: 101,60 TL

- LPG: 50,79 TL

İzmir

- Benzin: 81,70 TL

- Motorin: 101,90 TL

- LPG: 50,70 TL

6 KasımEkonomiSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    İndirim 4 geliyor bindirim 6 geliyor 0 0 Yanıtla
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