Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu

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Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
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Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
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Hatay’da etkili olan yağışın ardından sitede oluşan su, İskenderun Belediyesi ekiplerinin duvarı patlatmasıyla ve vidanjör yardımıyla boşaltıldı.

İskenderun ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

SU GÜÇLÜKLE BOŞALTILDI

Kuvvetli yağış nedeniyle Büyükdere Mahallesi'nde bulunan villaların bahçesi göle döndü. Bölgedeki mağduriyeti gidermek için çalışma başlatan İskenderun Belediyesi ekipleri, iş makinasıyla duvarı patlatarak ve vidanjör yardımıyla suyu boşalttı.

Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu

Belediyenin ilgili birimleri, HATSU ve Deniz Polisi ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda; biriken suların boşaltılması ve selin taşıdığı çamur ile malzemelerin temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve günlük yaşamın normale dönmesi için sahadaki müdahalelerini sürdürüyor.

Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
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Kaynak: İHA
İskenderun BelediyesiSağanak Yağmurİskenderun3. SayfaGüncelHataySon Dakika

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