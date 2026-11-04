İzmir Konak'ta palmiyeyi yakan 2 öğrenciye 50'şer fidan dikme adli kontrol uygulandı - Son Dakika
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İzmir Konak'ta palmiyeyi yakan 2 öğrenciye 50'şer fidan dikme adli kontrol uygulandı

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İzmir Konak\'ta palmiyeyi yakan 2 öğrenciye 50\'şer fidan dikme adli kontrol uygulandı
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İzmir Konak\'ta palmiyeyi yakan 2 öğrenciye 50\'şer fidan dikme adli kontrol uygulandı
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İzmir Konak'ta bir okulun bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren ve o anları kaydeden 2 öğrenci, 50'şer fidan dikme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası gözaltına alınan 2 çocuk, ailelerine teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan okulun bahçesindeki ağacı ateşe verip video çeken 2 öğrenci, mahkemece 50'şer adet fidan dikme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde dün meydana geldi. Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği görüldü.

Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 çocuğun kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki adli işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edilen 2 kişinin adli süreçteki durumu netleşti.

Bir ağaç yaktılar 50 ağaç dikecekler

Hakim karşısına çıkarılan 2 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaptıkları davranışla tepkilerin odak noktası olan şüphelilere ibret niteliğinde bir yaptırım uygulandı. 2 çocuk, 50'şer adet fidan dikme şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaEğitimÇocukİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Konak'ta palmiyeyi yakan 2 öğrenciye 50'şer fidan dikme adli kontrol uygulandı - Son Dakika
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