Balıkesir Gönen'de kazıda 94 derecelik sıcak su kaynağı ortaya çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi'nde, köy meydanına yakın bir alanda 94 derece sıcaklığında su kaynağı ortaya çıktı. Bölgede kaynağı henüz belirlenemeyen bir kokunun da olduğu belirtildi.

Gönen ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi'nde, meydan yakınlarında yerden buhar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu mahalle muhtarı Varol Türkoğlu'na bildirdi. Bölgede yapılan küçük çaplı kazı sonucunda sıcak suya ulaşıldı.

Mahalle Muhtarı Varol Türkoğlu, bölgede ilk olarak buhar fark ettiklerini belirterek, "Önce bir buhar fark ettik. Ufak bir kazı yaptıktan sonra sıcak su olduğunu gördük. Durumu yetkililere bildirdik. Yapılan ölçümde suyun sıcaklığının 94 derece olduğu söylendi" dedi.

Türkoğlu, konuyla ilgili resmi makamlara gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Öte yandan, sıcak suyun çıktığı bölgede bir kokunun da hissedildiği, ancak kokunun kaynağının henüz bilinmediği öğrenildi. Sıcak suyun kaynağına ilişkin inceleme yapılması bekleniyor.