Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika
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Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı

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Liverpoollu futbolcular İstanbul\'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
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1 yorum
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Liverpoollu futbolcular İstanbul\'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
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Fenerbahçe'nin bu akşam karşılaşacağı Liverpool kafilesi maç öncesinde İstanbul'daki bir AVM'de gezintiye çıktı. Liverpoollu futbolcuları karşısında gören taraftarlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, kafileyi cep telefonlarıyla kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe’ye konuk olacak olan İngiliz devi Liverpool, kritik karşılaşma öncesinde İstanbul’da kısa bir gezintiye çıktı.

MAÇ SAATİNİ BEKLERKEN STRES ATTILAR

Günün erken saatlerinde konakladıkları otelden ayrılarak İstanbul'un popüler alışveriş merkezlerinden birine geçen Liverpool kafilesi, maç saatini beklerken stres attı. 

GÖRENLER CEP TELEFONA SARILDI

Yıldız futbolcuları ve teknik heyeti bir anda karşılarında bulan futbolseverler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Dünyaca ünlü yıldızları yakından görme fırsatı yakalayan taraftarlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kafileye olan yoğun ilgi nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, futbolcuların rahat tavırları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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    Yorumlar (1)

  • Taner Ozkan Taner Ozkan: haberler.com okurlarından
    Bizim türk futbolcularin da burnu havada insan icine cikmiyolar 0 0
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SON DAKİKA: Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika
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