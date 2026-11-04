Liverpoollu futbolcular İstanbul\'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe’ye konuk olacak olan İngiliz devi Liverpool, kritik karşılaşma öncesinde İstanbul’da kısa bir gezintiye çıktı.

MAÇ SAATİNİ BEKLERKEN STRES ATTILAR

Günün erken saatlerinde konakladıkları otelden ayrılarak İstanbul'un popüler alışveriş merkezlerinden birine geçen Liverpool kafilesi, maç saatini beklerken stres attı.

GÖRENLER CEP TELEFONA SARILDI

Yıldız futbolcuları ve teknik heyeti bir anda karşılarında bulan futbolseverler kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Dünyaca ünlü yıldızları yakından görme fırsatı yakalayan taraftarlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kafileye olan yoğun ilgi nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, futbolcuların rahat tavırları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.