Bir dönemin Mankenler Kralı'ydı! Engin Koç'un son hali şaşırttı - Son Dakika
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Bir dönemin Mankenler Kralı'ydı! Engin Koç'un son hali şaşırttı

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Bir dönemin Mankenler Kralı\'ydı! Engin Koç\'un son hali şaşırttı
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1976 yılında Mankenler Kralı seçilerek şöhrete kavuşan, ardından sinema ve televizyon dünyasında boy gösteren Engin Koç, yıllar sonra yeniden ekranlara çıktı. İstanbul'daki hayatını geride bırakıp Sivas'ın Hafik ilçesindeki köyüne yerleşen eski manken, Çağla Şıkel'in programına konuk oldu.

Bir dönemin en tanınmış erkek mankenlerinden Engin Koç, uzun bir aranın ardından Çağla Şıkel'in programında görüldü. Şöhretli günlerini geride bırakıp köy hayatını seçen Koç'un son hali, eski günlerini hatırlayan izleyicilerin ilgisini çekti.

1976 YILINDA MANKENLER KRALI SEÇİLMİŞTİ

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve ailesi Sivaslı olan Engin Koç, genç yaşlarda mankenlik yapmaya başladı. Henüz 17 yaşındayken katıldığı yarışma ise hayatının dönüm noktası oldu. Koç, 1976 yılında Saklambaç gazetesinin düzenlediği "Mankenler Kralı" yarışmasında birinciliği elde etti. Jüri koltuğunda Ajda Pekkan ve Cüneyt Arkın gibi dönemin ünlü isimlerinin oturduğu yarışma, genç mankenin geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kazandığı birinciliğin ardından podyumların aranan isimleri arasına giren Koç, uzun yıllar moda dünyasında çalıştı.

Bir dönemin Mankenler Kralı'ydı! Engin Koç'un son hali şaşırttı

HÜLYA AVŞAR VE BANU ALKAN'LA AYNI PROJELERDE YER ALDI

Mankenlik kariyerinin ardından oyunculuğa yönelen Engin Koç, sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de rol aldı. Koç'un kariyeri boyunca Hülya Avşar, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı ve Banu Alkan gibi Yeşilçam'ın tanınmış isimleriyle aynı projelerde yer aldığı belirtiliyor. Bir dönem hem podyumlarda hem de kamera karşısında çalışan Koç, ilerleyen yıllarda hayatında köklü bir değişiklik yaptı.

ŞÖHRETİ GERİDE BIRAKIP KÖYÜNE YERLEŞTİ

İstanbul'daki yaşamını geride bırakan Engin Koç, ailesinin memleketi olan Sivas'a taşındı. Ünlü isim, çocukluğundan itibaren yaz aylarını geçirdiği Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e yerleşti. Burada kendisine bir ev yaptıran Koç, şehir hayatının yoğunluğundan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Günlük hayatının önemli bir bölümünü ailesiyle geçiren eski manken, bahçesiyle ilgilenerek zamanını değerlendiriyor. Bir zamanlar defileler ve film setleri arasında geçen hayatını köyde sürdüren Koç, böylece şöhret yıllarından oldukça farklı bir yaşamı tercih etmiş oldu.

Bir dönemin Mankenler Kralı'ydı! Engin Koç'un son hali şaşırttı

ÇAĞLA ŞIKEL'İN PROGRAMINDA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir ekranlarda sık görülmeyen Engin Koç, Çağla Şıkel'in programına konuk olarak yeniden izleyici karşısına çıktı. 1976 yılında kazandığı Mankenler Kralı unvanıyla hafızalara kazınan Koç'un yıllar sonraki görüntüsü, onu gençlik döneminden hatırlayanların dikkatini çekti. Eski mankenin son halini gören izleyiciler, görünümüyle ilgili olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Bir dönemin Mankenler Kralı'ydı! Engin Koç'un son hali şaşırttı
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