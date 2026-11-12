Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
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Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda iş dünyasına iklim kriziyle mücadelede sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı. Çevre sorunlarının yalnızca hükümetlerin çabalarıyla çözülemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik çıkarlar uğruna doğanın tahrip edilmesinin bedelini gelecek nesillerin ödeyeceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına iklim kriziyle mücadelede önemli bir çağrı geldi. Antalya'daki COP31 İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrenin korunması için özel sektörün de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek ekonomik kalkınma ile ekolojik dengenin birlikte gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya'da düzenlenen COP31 İş Forumu'nda konuştu. İklim krizinin yalnızca devletlerin alacağı önlemlerle çözülemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasının da mücadeleye aktif şekilde katılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Böyle evrensel bir konuda salt hükümetlerin mücadelesiyle başarıya ulaşılamaz. İş dünyansın da elini taşın altına koyarak sorumluluk üstlenmesi gerekir."

"EKOLOJİYİ EKONOMİYE FEDA EDERSEK BUNUN SONUCUNU EVLATLARIMIZ YAŞAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte çevreye verilen zararların etkilerinin bugün hissedildiğini belirterek gelecek nesiller konusunda uyarıda bulundu. Çevrenin ekonomik kazanç uğruna ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şu sözleri kullandı: "Bugün karşılaştığımız sorunlarda çevreyi hoyratça kullanılmasının büyük payı var, 50 sene 100 sene önce yapılan yanlışlar kaşrımıza çıkıyor. Bugün de aynı hataları tekrarlar ekolojiyi ekonomiye feda edersek bunun sonucunu evlatlarımız yaşar."

GELİŞMİŞ ÜLKELERE DAHA FAZLA SORUMLULUK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin ülkeler arasında eşit dağılmadığını belirterek gelişmiş ekonomilere de çağrıda bulundu. Özellikle Afrika ve Pasifik ülkelerinin karşı karşıya kaldığı zorlukları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel iklim finansmanında adil bir sorumluluk paylaşımının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şunu altını bir kez daha çizerek ifade etmek istiyorum: Küresel karbon bütçesini tüketen gelişmiş ülkeler, emisyon azaltımında ve finansmanda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı korunmalı, iklim krizinin bedelini en ağır ödeyen toplumlar güçlü biçimde desteklenmelidir. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışıyla hareket edilirse çok daha büyük sıkıntıların, çok daha yıkıcı felaketlerin kapısı aralanacaktır."

TÜRKİYE'NİN NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iklim politikalarına ilişkin hedeflerini de anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak 2050 hedefimizi net sıfır emisyon olarak ilan ettik. Yeşil kalkınma yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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