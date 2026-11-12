Ruhi Çenet en çok etkileyen yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar - Son Dakika
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Ruhi Çenet en çok etkileyen yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

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Ruhi Çenet en çok etkileyen yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar
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Ruhi Çenet en çok etkileyen yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar
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YouTuber ve belgeselci Ruhi Çenet, Antalya’da düzenlenen COP31'de Haberler.com’un sorularını yanıtladı. Gezdiği yerler arasında en çok Güney Atlantik Okyanusu’ndaki Tristan da Cunha’dan etkilendiğini söyleyen Çenet, yaklaşık 200 kişinin yaşadığı adanın en yakın şehre 2 bin 800 kilometre uzaklıkta olduğunu, ada sakinlerinin tedavi için 7 gün yolculuk yaptığını anlattı. Ada halkının dayanışma içinde yaşadığı için mutlu olduğunu belirten Çenet, iklim krizinde bireyselliğin bırakılmasını istedi.

COP31 kapsamında Antalya’da bulunan Ruhi Çenet, Haberler.com muhabiri Gizem Deniz Özkan’a iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerde yaptığı gözlemleri anlattı. Çenet, iklim değişikliğiyle mücadelede herkese görev düştüğünü söyledi.

“KARARLARIN SOMUT OLMASI DAHA DA ÖNEMLİ”

Dünyayı gezen bir belgeselci olarak COP31'den beklentisi sorulan Çenet, deniz seviyesinin yükselmesiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkelere dikkati çekti. Daha önce Kiribati ve Tuvalu’yu ziyaret ettiğini hatırlatan Çenet, “Buradaki alınacak kararlar çok önemli ama bu kararların somut olması ve istikrarlı bir sonuç doğurması daha da önemli. Bu ülkelerin geleceğini etkileyecek kararlar burada alınıyor. Öncelikle bu gurur verici bir şey. Ancak bu kararların da takibindeyiz tabii ki” dedi.

Ruhi Çenet en çok etkileyen yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

LAHOR’DAN OYMYAKON’A İKLİMİN İZLERİ

Zirveyle ilgili bir sosyal medya içeriği hazırlayacaklarını belirten Çenet, iklim krizinin sonuçlarını daha önceki yolculuklarında da dolaylı olarak belgelediklerini anlattı. Dünyanın hava kalitesi en düşük şehirlerinden Lahor’da hava kirliliğinin insanların ortalama yaşam süresini nasıl etkilediğini gördüklerini aktaran Çenet, dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden Oymyakon’da ise rehberlerden, buzulların erimesiyle ortaya çıkabilecek ve henüz bilinmeyen antik mikropların yaşamı nasıl etkileyebileceğini dinlediklerini söyledi. Çenet, Tuvalu, Nauru ve Kiribati gibi ülkelerin gelecek kaygılarına da yerinde tanık olduklarını ifade etti.

“FABRİKA AYARLARIMIZA DÖNMELİYİZ”

İklim krizine karşı imece usulü bir dayanışmanın önemine değinen Çenet, insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden birinin bir arada olabilmek ve kolektif akılla hareket etmek olduğunu vurguladı. Çenet, “Bu özümüzde var olan dayanışma dürtüsünü tekrar hatırlayıp, bireyselleşen dünyada, ki sosyal medyanın da burada çok zararı var, özümüze dönmeyi, fabrika ayarlarına dönmeyi öğrenmemiz lazım. O yüzden iklim değişikliğinin aktörlerinden biri de biz olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ruhi Çenet en çok etkileyen yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

PLASTİK TÜKETİMİ UYARISI

Bireysel olarak atılabilecek adımlar arasında plastik tüketiminin azaltılmasını gösteren Çenet, plastiğin sağlığa zarar verdiğini ve kansere yol açtığını öne sürdü. Ortalama bir insanın bir yılda yarım kredi kartı büyüklüğünde plastik yuttuğunu ileri süren Çenet, “Bari bireysel düşünelim ve topluluk içerisinde hareket ederek hayatta kalmayı garanti altına alalım. Hemen almamız gereken kararlar var. Buradan çıkacak somut kararları uygulamak için bizim üzerimize büyük görevler düşüyor” diye konuştu.

“İNSANOĞLU HIZLI ÖĞRENECEKTİR”

Dünya için hala umut olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt veren Çenet, küresel sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerine çıkmaması için çalışıldığını ve kararların bu yönde alındığını hatırlattı. Çenet, “Bence umut her zaman var. Dünyanın kaynakları sınırlı olsa da çok fazla. İnsanoğlu hızlı öğrenecektir. Eğer insanlar bir arada olursa, imece usulü yaşamayı tekrar hatırlarlarsa bence umut var” dedi.

LAHOR’DAKİ KİRLİLİĞİN NEDENLERİ

Lahor’daki hava kirliliğinin nedenlerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çenet, kentteki kömür ve kiremit ocaklarının usulsüz şekilde işletildiğini ve denetlenmediğini öne sürdü. Yaygınlaşan motorlu araç kullanımı ve trafik sıkışıklığının da emisyonları artırdığını belirten Çenet, kentin temel altyapı sorunlarının da kirliliğe katkıda bulunduğunu kaydetti.

Ruhi Çenet en çok etkileyen yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

EN ÇOK ETKİLENDİĞİ YER: TRISTAN DA CUNHA

Gezdiği yerler arasında en çok etkilendiği yerin, geçen aylarda ziyaret ettiği Güney Atlantik Okyanusu’ndaki Tristan da Cunha olduğunu söyleyen Çenet, burayı dünyanın en izole yerleşim yerlerinden biri olarak tanımladı. Adanın yaklaşık 200 kişilik bir nüfusa sahip olduğunu ve en yakın şehir olan Güney Afrika’daki Cape Town’a yaklaşık 2 bin 800 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktaran Çenet, ada sakinlerinin hastalandıklarında tedavi için 7 gün yolculuk etmek zorunda kaldığını anlattı. Çenet, “Medeniyetten çok uzaklar ama dayanışma usulüyle yaşamayı çok güzel başarıyorlar. O yüzden mutlular. Ben de bundan çok etkilendim” şeklinde konuştu.

“TEKNOLOJİ BİR KILIÇ GİBİ”

Teknolojinin insana mutsuzluk getirip getirmediği sorusuna ise Çenet, teknolojinin bazı ürünlerinin mutsuzluk getirdiğini ancak tedaviler ve uzayan insan ömrü açısından insanı daha sağlıklı da yaptığını belirtti. Çenet, “Teknolojiyi doğru kullanmamız lazım. Bu bir kılıç gibi, zararlı ellerde çok daha tehlikeli sonuçlar doğuruyor. O yüzden insanoğlu olarak daha ortak akıl içinde yaşamamız gerekiyor ki teknolojiyi doğru kullanabilelim” değerlendirmesinde bulundu.

HABERLER.COM OKURLARINA MESAJ

Haberler.com okurlarını selamlayan Çenet, “Takipte kalın. Geleceği ve geleceğin getirdiği riskleri buradan öğrenin” mesajını verdi. Herkesin üzerine görev düştüğünü yineleyen Çenet, kendilerinin görevinin de bu konuyu daha çok anlatmak ve bireysel olarak üzerlerine düşeni yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

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