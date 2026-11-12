Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti - Son Dakika
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Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti

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Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti
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Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan bir kahve zincirinin İstanbul Tuzla'daki işletmesinden çocuğuna dondurma alan vatandaş, ürünün içerisinde karşılaştığı siyah renkli yabancı madde karşısında neye uğradığını şaşırdı. Maddeyi isli ve yanmış kömüre benzeten vatandaş, üretim ve tedarik sürecine tepki gösterdi. İşletmede tutanak tutulduğunu belirten müşteri, Alo 174 Gıda Hattı'na şikayette bulunduğunu açıklayarak aileleri uyardı.

Ünlü kahve zincirinin İstanbul Tuzla'daki şubesinden alınan dondurmada siyah renkli yabancı bir madde bulunduğu iddiası tepki çekti. Çocuğu için satın aldığı ürünün içinden çıkan maddeyi gören vatandaş, gıda güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek yetkililere şikayette bulundu.

ÇOCUĞUNA DONDURMA ALDI, İÇİNDEN ÇIKANA İNANAMADI

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Marina'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin birçok noktasında şubesi bulunan bir kahve zinciri, müşterinin dondurmada yabancı madde bulunduğu yönündeki şikayetiyle karşı karşıya kaldı. Çocuğuna dondurma satın alan vatandaş, ürünün içerisinde isli ve yanmış kömüre benzeyen siyah bir maddeyle karşılaştığını ileri sürdü. Yaşadığı duruma tepki gösteren müşteri, özellikle çocukların tükettiği gıdalarda bu tür görüntülerle karşılaşılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Vatandaş, ilk tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Çocuğuma dondurma aldım, çıkana şeye bakın. İsli yanık kömür gibi bir madde. İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar, yazıklar olsun, çocukları yiyor bunları."

Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti

"ÇALIŞANLARIN BU İŞTE BİR SUÇU YOK"

Olayın ardından işletme çalışanlarının da şaşkınlık yaşadığını belirten müşteri, tepkisinin şubede görev yapan personele yönelik olmadığını vurguladı. Çalışanların durumu gördüklerinde ne yapacaklarını bilemediklerini ifade eden vatandaş, asıl sorunun üretim ve tedarik aşamalarında olabileceğini savundu. Müşteri, yaşananları anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Çalışanların bu işte bir suçu yok, zaten onlar da durumu görünce ne yapacaklarını bilemediler, mahcubiyet yaşadılar. Sorun tamamen bu leş üretim ve tedarik zincirinde."

Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti

TUTANAK TUTULDU, ALO 174'E ŞİKAYET EDİLDİ

Karşılaştığı durumun ardından resmi şikayet sürecini başlattığını belirten vatandaş, işletmede tutanak tutulduğunu ve konuyu Tarım ve Orman Bakanlığının Alo 174 Gıda Hattı'na ilettiğini söyledi. Müşteri, "Tutanaklarımızı tuttuk, Alo 174'e şikayetimizi de yaptık. Takibindeyiz." ifadelerini kullandı. Alo 174 Gıda Hattı, tüketicilerin gıda güvenliğine ilişkin şikayet ve ihbarlarını ilgili birimlere ulaştırabildiği resmi başvuru kanalı olarak hizmet veriyor. 

Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti

AİLELERE UYARI: ÇOCUKLARINIZA YİYECEK ALIRKEN DİKKATLİ OLUN

Çocuğu için satın aldığı dondurmada karşılaştığını söylediği görüntünün ardından diğer aileleri de uyaran vatandaş, dışarıdan alınan yiyeceklerin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Müşteri, "Çocuklarınıza dışarıdan yiyecek alırken ince eleyip sık dokuyun. Dikkatli olun." sözleriyle uyarıda bulundu. 

Ünlü kahve zincirinde mide bulandıran görüntü! Dondurmadan çıkan şoke etti
Kahve DünyasıİstanbulTürkiyeTuzlaÇocukSon Dakika

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