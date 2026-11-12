Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı

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Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Robert Enke'nin eşi Teresa Enke, 2009 yılında intihar ederek hayatını kaybeden Alman futbolcuyla ilgili 17 yıl sonra yürek burkan bir ayrıntıyı paylaştı. Enke'nin ölümünden önce 2 yaşında hayatını kaybeden kızları Lara'nın mezarını ziyaret ettiğini açıklayan Teresa Enke, eşinin mezar taşına "Canım kızım, baban yanına geliyor" yazılı bir not bıraktığını ilk kez anlattı.

Bir dönem Fenerbahçe ve Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen Robert Enke'nin 2009 yılındaki ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Uzun yıllar depresyonla mücadele eden ve 32 yaşında yaşamına son veren eski kalecinin eşi Teresa Enke, katıldığı bir programda yaşadıkları acı süreci anlattı. Teresa Enke, eşinin hayatını kaybettiği gün kızları Lara'nın mezarına gittiğini ve geride bir not bıraktığını açıkladı.

Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı

KIZININ MEZARINA BIRAKTIĞI NOTU İLK KEZ ANLATTI

Robert Enke'nin ölümünden önce kızlarının mezarını ziyaret ettiğini belirten Teresa Enke, mezar taşındaki yazının uzun süre annesi tarafından yazıldığının düşünüldüğünü ancak gerçeğin farklı olduğunu söyledi.

Teresa Enke, o güne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İşin en acı tarafı, tren raylarına gitmeden önce mezarlığa da uğramış ve mezar taşına bir şeyler yazmış olması. Annem yazıyı kendisinin yazdığını söylemişti ama bu gerçek değil. Ben onun el yazısını biliyorum. Mezar taşında, 'Lara, baban geliyor!' yazmıştı."

"BU ACIYI ATLATAMADI"

Eşinin kızları Lara'nın ölümünün ardından büyük bir acı yaşadığını anlatan Teresa Enke, Robert Enke'nin yaşadığı çaresizlik duygusunu hiçbir zaman geride bırakamadığını düşündüğünü belirtti. Teresa Enke, "Bence bu acıyı atlatamadı. Onu kurtarmak için bir şey yapamamış olmanın verdiği çaresizliği yaşadı." dedi.

Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı

"HER ŞEYİN DÜZELDİĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Teresa Enke, eşinin hayatını kaybettiği gün her şeyin normal göründüğünü ve yaşanacaklardan habersiz olduğunu da anlattı. Enke'nin kendisine sarılarak sevgisini dile getirdiğini belirten Teresa, o gün yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Artık işlerin düzelmeye başladığını düşünmüştüm. Akşam bana sarıldı, 'Seni seviyorum' dedi. Son derece sıradan bir gündü. İzinli olmasına rağmen fiziksel eksiklerini gidermek için antrenman yapacağını söyledi. Ben de televizyonda dizi izliyordum. Saat 18.30 gibi, 'Çoktan gelmiş olması lazımdı' diye düşünürken, siren sesleri duymaya başladım."

"EN BÜYÜK HATAMIZ YARDIM ALMAMAKTI"

Robert ve Teresa Enke çiftinin kızları Lara, doğuştan gelen kalp rahatsızlığı nedeniyle küçük yaşta hayatını kaybetmişti. Teresa Enke, kızlarının ölümünün ardından yaşadıkları acıyla başa çıkabilmek için kara mizaha başvurduklarını ancak profesyonel destek almadıklarını söyledi.

Teresa Enke, "İkimizin de en büyük hatası buydu. Yardım almadık. Robert, yaşadıklarını gerektiği gibi atlatamadı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Robert Enke, 2003 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ancak sarı-lacivertli takımdaki kariyeri oldukça kısa sürmüştü. İstanbulspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımdan ayrılan Alman kaleci, kariyerine İspanya ve Almanya'da devam etmişti. Enke, 2009 yılında 32 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Robert EnkeFenerbahçeSporSon Dakika

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