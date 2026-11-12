21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi - Son Dakika
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21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi

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21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
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21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
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Domenico Tedesco döneminde 11 gol ve 10 asistle 21 gole doğrudan katkı sağlayan Dorgeles Nene'nin, İsmail Kartal'la birlikte yedek kulübesine çekilmesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ileri sürüldü. İddiaya göre 23 yaşındaki Malili oyuncu, menajerinden sarı-lacivertli kulüple görüşmesini istedi. Nene, Emre Belözoğlu'nun ilk maçında da forma giyemedi.

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliklerinin ardından kadrodaki bazı futbolcuların geleceği belirsizliğini korurken, Dorgeles Nene hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Domenico Tedesco yönetiminde ilk 11'in önemli isimlerinden biri olan ancak İsmail Kartal döneminde yedek kulübesine çekilen 23 yaşındaki futbolcunun, yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

MENAJERİNDEN KULÜPLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEDİ

Fanatik'in haberine göre Dorgeles Nene, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı. Malili kanat oyuncusunun, menajerinden sarı-lacivertli kulüple görüşerek ayrılık sürecini başlatmasını istediği belirtildi. Nene'nin adı yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile de anılmıştı.

21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi

TEDESCO DÖNEMİNDE 21 GOLE KATKI SAĞLADI

Domenico Tedesco yönetiminde gösterdiği performansla dikkat çeken Dorgeles Nene, sezonu 11 gol ve 10 asistle tamamlayarak toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı. Ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından 23 yaşındaki futbolcunun takımdaki rolü değişti ve forma süresi azaldı.

EMRE BELÖZOĞLU DA ŞANS VERMEDİ

İsmail Kartal döneminde istediği süreleri alamayan Nene, Emre Belözoğlu'nun takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada da forma giyemedi. Çorum FK maçında süre alamayan Malili futbolcunun, yaşadığı bu süreç nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Domenico Tedescoİsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ensari Alp Ensari Alp:
    amedspora gelsin düzenli oynasa süperstar olur 1 0 Yanıtla
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