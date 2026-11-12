İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi - Son Dakika
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İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi

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İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi
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4 yorum

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tayvan'ın Çin ile birleşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birleşmeyi Çin Komünist Partisinin değişmez tarihi görevi olarak nitelendiren Şi, "Tarihin akışı durdurulamaz." dedi. Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik girişimlere karşı çıkılması çağrısında bulunan Çin lideri, birleşmenin barışçıl yollarla gerçekleştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 12 Kasım'da Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen, devrimci lider Sun Yat-sen'in doğumunun 160. yıl dönümü anma töreninde konuştu. Tayvan meselesine geniş yer ayıran Şi, adanın Çin ile tamamen birleşmesinin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Tayvan meselesinin çözülmesinin Çin Komünist Partisinin değişmez tarihi görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Şi, "Tarihin akışı durdurulamaz. Anavatanın tamamen birleşmesi gerçekleştirilmeli ve mutlaka gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

"TEK ÜLKE, İKİ SİSTEM" VURGUSU

Çin'in Tayvan ile birleşme konusunda barışçıl yöntemleri benimsediğini belirten Şi, "Tek ülke, iki sistem" ilkesine bağlı olduklarını söyledi. Pekin yönetiminin "Tek Çin" ilkesi temelinde Tayvan ile görüşmeye hazır olduğunu ifade eden Çin lideri, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl biçimde geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şi, Tayvan'da bağımsızlığı savunan hareketlere de karşı çıkarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Çinlilere birlik çağrısında bulundu. Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen güçlere karşı ortak hareket edilmesini isteyen Şi, ulusal birleşmenin Çin'in geleceği açısından tarihi bir sorumluluk olduğunu savundu.

TAYVAN'DAN ÇİN'E RET YANITI

Çin liderinin açıklamalarına Tayvan yönetiminden yanıt geldi. Tayvan'ın Çin anakarasıyla ilişkilerden sorumlu Anakara İşleri Konseyi, Pekin'in önerdiği "Tek ülke, iki sistem" modelini kabul etmediklerini açıkladı.

Konsey Sözcüsü Liang Wen-chieh, söz konusu modelin Tayvan'ın Çin Komünist Partisinin yönetimine girmesi anlamına geleceğini belirterek hem hükümetin hem de Tayvan halkının bu yaklaşımı kabul edemeyeceğini söyledi.

Liang, Şi Cinping'in birleşmeye ilişkin açıklamalarının Pekin yönetiminin geçmişteki söylemlerinden önemli ölçüde farklı olmadığını da ifade etti.

İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi

TAYVAN ÇEVRESİNDE 29 ÇİN ASKERİ UÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Şi Cinping'in açıklamaları, Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğin sürdüğü bir döneme denk geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı, 12 Kasım'da Çin'e ait 29 askeri uçağın ada çevresinde faaliyet gösterdiğini duyurdu.

Aralarında J-16 savaş uçakları ve insansız hava araçlarının da bulunduğu hava unsurlarının, Çin savaş gemileriyle birlikte ortak muharebe hazırlık devriyesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Şi Cinping konuşmasında askeri güç kullanımından söz etmezken, Pekin yönetimi Tayvan konusunda güç kullanma seçeneğinden vazgeçmiş değil.

ÇİN VE TAYVAN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Çin yönetimi, demokratik yollarla yönetilen Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Tayvan yönetimi ise Pekin'in egemenlik iddialarını reddediyor.

İki taraf arasındaki siyasi ayrılık, 1949 yılında Çin'deki iç savaşın ardından milliyetçi hükümetin Tayvan'a çekilmesine dayanıyor. Pekin yönetimi o tarihten bu yana adanın Çin ile birleşmesi gerektiğini savunurken, Tayvan'daki başlıca siyasi partiler Çin'in önerdiği "Tek ülke, iki sistem" modeline karşı çıkıyor.

Çin Halk CumhuriyetiXi JinpingTayvanDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • ALİ YILDIRIM ALİ YILDIRIM:
    şerro işgal edecek tayvanı buna birleşme diyerek dünyaya yutturuyor bir de güzellikle olsun diyor birleşmede iki tarafın da rızası yoksa buna ne denir herkes bilir. abd bakteri gibidir antibiyotik iş görür ama çin virüs gibidir tedavisi yoktur dünyayı kırıp geçirir 1 0
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bence çin tayvana savaş açsın. böylece ukrayna ile uğraştığı için suriyeden çekilen ve orta asyadaki türklere musallat olamayan rusya gibi, belki doğu türkitandaki kardeşlerimize bir fırsat doğar. Allah, zalime bir bela musallat eder , mazlumların kurtuluşuna vesile olur. 0 0
  • Evvab Evvab:
    çin tayvan savaşı loding... 0 0
  • Revolver Revolver:
    Yani diyor ki, kanlı mı olacak, kansız mı 0 0
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