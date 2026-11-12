Afyonkarahisar\'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay

Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da yaşanan olayda Arif Sefa Ö., pompalı tüfekle yaklaşık 50 kilometrelik yol güzergahında 8 kişiyi öldürdü. Kentte büyük üzüntüye neden olan olayın ardından ilerleyen günlerde iki ayrı silahlı cinayet daha işlendi.

ALACAK VERECEK MESELESİ KANLI BİTTİ

9 Kasım'da Işıklar beldesinde meydana gelen olayda Aykut K., aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu belirtilen kayınbiraderleri M.C. ve S.C. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Böylece kentte 5 gün içerisinde cinayetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Son olay ise 11 Kasım'da Çobanlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocukları arasında daha önce yaşanan kavga nedeniyle uzun süredir husumet bulunan taraflar arasında yeniden gerginlik çıktı. Yaşanan anlaşmazlığın ardından 17 yaşındaki A.Ç., çiftçilik yapan 47 yaşındaki A.U.'yu tüfekle vurarak öldürdü.

10 CİNAYETİN TAMAMI TÜFEKLE İŞLENDİ

Kentte 5-12 Kasım tarihleri arasında yaşanan 3 ayrı olayda toplam 10 kişi yaşamını yitirdi. Cinayetlerin tamamında tüfek kullanılması dikkat çekerken hayatını kaybeden 10 kişiden 9'unun jandarma, 1'inin ise polis sorumluluk bölgesindeki olaylarda öldürüldüğü belirtildi.