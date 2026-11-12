Meçhul Asker Anıtı\'nda nöbetçi asker, Hegseth\'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı

ABD'de 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, eşi Jennifer ve üst düzey danışmanlarıyla birlikte Meçhul Asker Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminin tamamlanmasının ardından gruptan kahkaha ve konuşma sesleri yükseldi. Bunun üzerine anıtın önünde nöbet tutan asker, yürüyüşünü durdurarak heyete doğru döndü ve yüksek sesle uyarıda bulundu.

"HER ZAMAN SESSİZLİĞİ VE SAYGIYI KORUYUN"

Nöbetçi asker, aralarında ABD Savunma Bakanı'nın da bulunduğu gruba, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizliği ve saygıyı korumalıdır" diye seslendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, askerin uyarısının ardından Hegseth'in başını geriye çevirerek nöbetçiye baktığı görüldü. Ancak kahkahanın gruptaki hangi kişiden geldiği kesin olarak belirlenemedi.

PENTAGON'DAN ASKERİN UYARISINA DESTEK

Olayın ardından Pentagon'dan da açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, nöbetçi askerin müdahalesinin yerinde olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günü anarken bir asker, herkese uygun davranış kurallarını doğru ve saygılı bir şekilde hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Parnell ayrıca Savunma Bakanı Hegseth ve Savunma Bakanlığının, ülkenin güvenliği için hayatını kaybeden askerlerin fedakarlıklarına her zaman saygı duyduğunu vurguladı.

MEÇHUL ASKER ANITI'NDA KATI KURALLAR UYGULANIYOR

ABD'nin en önemli askeri anıtlarından biri olan Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı, kimliği belirlenemeyen Amerikan askerlerinin anısını yaşatıyor. Anıtın bulunduğu alanda ziyaretçilerin sessizliğini koruması ve saygılı davranması gerekiyor.

ABD Ordusunun 3. Piyade Alayına bağlı askerler tarafından korunan anıtta günün 24 saati nöbet tutuluyor. Nöbetçiler, ziyaretçilerin anma alanındaki kurallara uymasını sağlamak amacıyla gerektiğinde sözlü uyarıda bulunabiliyor.