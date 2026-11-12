Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı - Son Dakika
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Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı

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Meçhul Asker Anıtı\'nda nöbetçi asker, Hegseth\'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
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15 yorum
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Meçhul Asker Anıtı\'nda nöbetçi asker, Hegseth\'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
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Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı önünde 11 Kasım Gaziler Günü'nde fotoğraf çektiren Pete Hegseth'in grubundan kahkaha sesleri yükselince nöbetçi asker yürüyüşünü durdurup "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizliği ve saygıyı korumalıdır" diye seslendi. Pentagon, askerin müdahalesini yerinde buldu.

ABD'de 11 Kasım Gaziler Günü dolayısıyla Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, eşi Jennifer ve üst düzey danışmanlarıyla birlikte Meçhul Asker Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminin tamamlanmasının ardından gruptan kahkaha ve konuşma sesleri yükseldi. Bunun üzerine anıtın önünde nöbet tutan asker, yürüyüşünü durdurarak heyete doğru döndü ve yüksek sesle uyarıda bulundu.

"HER ZAMAN SESSİZLİĞİ VE SAYGIYI KORUYUN"

Nöbetçi asker, aralarında ABD Savunma Bakanı'nın da bulunduğu gruba, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizliği ve saygıyı korumalıdır" diye seslendi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, askerin uyarısının ardından Hegseth'in başını geriye çevirerek nöbetçiye baktığı görüldü. Ancak kahkahanın gruptaki hangi kişiden geldiği kesin olarak belirlenemedi.

PENTAGON'DAN ASKERİN UYARISINA DESTEK

Olayın ardından Pentagon'dan da açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, nöbetçi askerin müdahalesinin yerinde olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günü anarken bir asker, herkese uygun davranış kurallarını doğru ve saygılı bir şekilde hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Parnell ayrıca Savunma Bakanı Hegseth ve Savunma Bakanlığının, ülkenin güvenliği için hayatını kaybeden askerlerin fedakarlıklarına her zaman saygı duyduğunu vurguladı.

MEÇHUL ASKER ANITI'NDA KATI KURALLAR UYGULANIYOR

ABD'nin en önemli askeri anıtlarından biri olan Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı, kimliği belirlenemeyen Amerikan askerlerinin anısını yaşatıyor. Anıtın bulunduğu alanda ziyaretçilerin sessizliğini koruması ve saygılı davranması gerekiyor.

ABD Ordusunun 3. Piyade Alayına bağlı askerler tarafından korunan anıtta günün 24 saati nöbet tutuluyor. Nöbetçiler, ziyaretçilerin anma alanındaki kurallara uymasını sağlamak amacıyla gerektiğinde sözlü uyarıda bulunabiliyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Helal olsun bizde öyle bir şey yapan askerin halini düşünemiyorum bakalım orada ne olacak”

Tüm yorumlar (15)
Amerika Birleşik Devletleri19 Eylül Gaziler GünüDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (15)

  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Helal olsun bizde öyle bir şey yapan askerin halini düşünemiyorum bakalım orada ne olacak 26 2
    Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Mehmet, dusuncelerimi soylemissin..Millet askerine boyle deger veriyor...bizde olsa Allah ben de dusunmek istemiyorum...Aziz Mehmetcigimiz Var olsun. 6 1
    Netherill Netherill:
    bizde kim olursa olsun hiç biri böyle davranmaz video izle görürsün. 3 1
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Madalya verirler... 1 0
  • Halis demir Halis demir:
    bizde mezar başında rakı içenleri görse bu asker silahı çekip eteş ederdi. 6 10 Yanıtla
  • Alibekir Canmaya Alibekir Canmaya:
    bizde böyle bir şey yanilipta yap askerliğin dahi bitmez birde ne kötekler yersin hayatın biter 8 1
  • Ali Haspolat Ali Haspolat:
    batının kurallara bağlılığını alsak yeterli. 5 0 Yanıtla
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Rusyayı seviyorum Abdyi sevmiyorum 2 3
    mehmet mehmet:
    ozaman git rusyaya türk katili devlet rusya. 2 1
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