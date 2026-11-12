Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak - Son Dakika
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Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak

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Görevden affını isteyen Şahap Kavcıoğlu 2 yıl boyunca maaş alacak
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Fon soruşturması kapsamında hakkında gündeme gelen iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını isteyen BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bankacılık Kanunu'nun 103. maddesine göre Kavcıoğlu, yasal şartları taşıması halinde görevinden ayrıldıktan sonra da en fazla 2 yıl boyunca maaş ve diğer ödemelerini almaya devam edebilecek.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında bankacılık bürokrasisinden bazı isimlerin de dosyaya dahil olmasının ardından BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istediğini açıkladı. Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından Bankacılık Kanunu'nda yer alan ve görevden ayrılan kurul başkanları ile üyelerine yapılacak ödemeleri düzenleyen 103. madde dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AFFINI İSTEDİ

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurum ve şahsıyla ilgili gündeme gelen iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kavcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2 YIL BOYUNCA ÖDEME ALABİLİR

Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılma talebinin ardından Bankacılık Kanunu'nun 103. maddesinde yer alan düzenleme gündeme geldi. Söz konusu madde, kurul başkanlığı ve üyeliği sona eren kişilerin belirli koşullarda maaş ve diğer ödemelerini almaya devam edebilmesine imkan tanıyor.

Düzenlemeye göre kamu görevlisiyken kurula atananlar, görevden ayrıldıktan sonra eski kurumlarına başvurarak uygun bir kadroya atanabiliyor. Atama gerçekleşinceye kadar ödemeleri BDDK tarafından karşılanıyor. Kamu kurumunda çalışmıyorken kurul başkanlığına veya üyeliğine seçilenler ise başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar ödemelerini almaya devam edebiliyor.

Kanunda bu kapsamda yapılacak ödemelerin iki yılı geçemeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla Kavcıoğlu'nun bu haktan yararlanıp yararlanamayacağı, görevden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve ilgili yasal koşullara bağlı bulunuyor.

BANKACILIK KANUNU'NUN 103. MADDESİNDE NE YAZIYOR?

Kanunun ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

“Madde 103 — Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile olan ilişkileri kesilir.

Ancak, kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetmemeleri kaydıyla, görev sürelerinin sona ermesi veya görevden ayrılma isteğinde bulunmaları ve otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları durumunda atamaya yetkili makam tarafından bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanır.

Atama gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin Kurum tarafından yapılmasına devam olunur. Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan Kurul Başkan ve üyeliğine seçilip yukarıda belirtilen şekilde görevi sona erenlere herhangi bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devam edilir.

Bu maddede belirtilen nedenlerle üyeliği sona erenlere Kurum tarafından yapılacak ödeme iki yılı geçemez”

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