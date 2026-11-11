Burak Hakkı ceviz işine girdi! Kilosu 480 TL, talebe yetişemiyor

Burak Hakkı, oyunculuk kariyerinin yanında yıllardır sürdürdüğü çiftçilik faaliyetlerini ticari boyuta taşıdı. Çanakkale'de ceviz yetiştiren ünlü oyuncunun ürünlerine gösterilen yoğun ilgi ve belirlediği satış fiyatları dikkat çekti.

23 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 1000'E YAKIN CEVİZ AĞACI

'Kaybolan Yıllar', 'Dudaktan Kalbe', 'Yer Gök Aşk' ve 'Gurbet Kadın' gibi yapımlarla tanınan Burak Hakkı, yıllar önce İstanbul'dan ayrılarak Çanakkale'ye yerleşti. Oyunculuğu bırakmadan tarımsal üretime yönelen Hakkı, yaklaşık 23 dönümlük arazisinde 800 ila 1000 arasında ceviz ağacı yetiştiriyor. Bahçesinde Chandler ve Fernor cinsi ceviz ağaçları bulunan oyuncu, üretimini profesyonel yöntemlerle sürdürüyor. Bir firmadan destek alan Hakkı, arazisine hava istasyonu da kurdu. Böylece üretim sürecindeki koşulları takip etmek ve iş gücü ihtiyacını yönetmek için teknolojiden yararlanmaya başladı.

AĞAÇLARI OĞLUYLA YAŞIT

Burak Hakkı'nın çiftçilik serüveni 2008 yılına uzanıyor. Ünlü oyuncu, oğlunun dünyaya geldiği yıldan bu yana arazi sahibi olduğunu ve tarımla ilgilendiğini belirtti. Bahçesindeki 18 yıllık ceviz ağaçlarının oğluyla aynı yaşta olduğunu anlatan Hakkı, yıllar içerisinde üretim konusunda deneyim kazandı. Ağaçlardan elde edilen ürün miktarının değiştiğini belirten oyuncu, bazı ağaçların 5-6 kilogram, bazılarının ise 20-25 kilogram ceviz verdiğini söyledi. Doğru bakım ve uygun koşullarla bir ağaçtan 50 kilograma kadar ürün alınabildiğini ifade etti.

CEVİZİN KİLOSU 480 LİRA! İŞTE SATIŞ FİYATLARI

2026 yılı hasadından elde ettiği cevizleri satışa çıkaran Burak Hakkı, ürünlerinin kilogram fiyatını 480 lira olarak belirledi. Ünlü oyuncu, organik gübre kullanarak yetiştirdiği cevizleri tamamen kuruttuktan sonra paketleyerek müşterilerine ulaştırıyor. Ürünlerini açık renkli, ince kabuklu ve ekstra kalite olarak tanımlıyor.

10 TONA YAKIN TALEBE YETİŞEMİYOR

Cevizlerini doğrudan müşterilerine satan Burak Hakkı, sipariş süreçleriyle de yakından ilgileniyor. Hazırlanan kolilerin gönderimini takip eden oyuncu, alıcılarından gelen değerlendirmeleri de inceliyor. Ürünlerine yönelik talebin yaklaşık 10 tona ulaştığını açıklayan Hakkı, yoğun siparişler nedeniyle müşterilerine yetişmekte zorlandığını belirtti. Yıllar önce hobi olarak başladığı ceviz yetiştiriciliği, böylece ünlü oyuncu için düzenli üretim ve satış yaptığı bir işe dönüştü.