Gaziosmanpaşa\'da asistan hekimin 8\'inci kattaki balkondan düşüp öldüğü iddia edildi

İstanbul'da Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Pınar'ın ikamet ettiği binanın 8'inci katındaki balkondan düştüğü iddia edilirken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.

8'İNCİ KATTAN DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre Dr. Pelin Pınar, yaşadığı binanın 8'inci katındaki balkondan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Genç doktorun cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.

Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiği henüz netlik kazanmazken, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDEN TAZİYE MESAJI

Dr. Pelin Pınar'ın görev yaptığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, yayımladığı mesajla genç doktorun vefatını duyurdu.

Hastanenin açıklamasında, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.