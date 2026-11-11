Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti

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Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
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9 yorum

Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasında, tutuklanan Adil Katılım Bankası kurucu ortağı Ali Paslı'nın mali işlemleri mercek altına alındı. Savcılığın sevk yazısına göre banka, 1 milyar 844 milyon liralık fon yatırımından yaklaşık 3 ayda 2 milyar 430 milyon lira kar elde etti. Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanç sağladığı ifade edilen Paslı'nın elde ettiği bu yüksek kar, savcılık tarafından olağan dışı bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, Adil Katılım Bankası'nın kurucu ortaklarından Ali Paslı hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısının ayrıntıları ortaya çıktı. Fatma Betül Sayan Kaya'nın da  2.2 milyar kazandığı soruşturmada, Paslı'nın ortakları arasında bulunduğu bankanın kısa sürede elde ettiği milyarlarca liralık fon kazancı dikkat çekti.

1,8 MİLYAR LİRA YATIRILDI, 2,4 MİLYAR LİRA KAR ELDE EDİLDİ

Savcılığın sevk yazısına göre Adil Katılım Bankası, 31 Temmuz 2025 tarihinde kuruluş sermayesinden 1 milyar 844 milyon lirayı TERA'nın TLY kodlu yatırım fonuna yatırdı. Söz konusu fonlar 23 Ekim 2025 tarihinde satılırken, işlemler sonucunda yaklaşık 2 milyar 430 milyon lira kar elde edildiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 84 günlük süreçte, başlangıçta yatırılan tutardan daha yüksek miktarda kazanç sağlandı. Ancak sevk yazısına ilişkin aktarılan bilgilerde bu kazancın Ali Paslı'nın kişisel hesabına mı yoksa bankanın hesaplarına mı kaydedildiğine ilişkin bir ayrıntı bulunmadı.

SAVCILIK: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

Savcılık, 3 milyar liralık kuruluş sermayesine sahip bankanın 1 milyar 844 milyon lirayı tek bir yatırım fonuna yönlendirmesini olağan dışı buldu. Bankanın sermayesinin yarısından fazlasının, geçmiş performansı bulunmayan bir fona yatırılmasının risk yoğunlaşması ve likidite yönetimi açısından izah edilemez olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Yaklaşık 3 ayda elde edilen 2 milyar 430 milyon liralık karın da piyasa koşullarıyla uyumsuz olduğu belirtilerek, işlemlerin hayatın olağan akışına aykırılığına dikkat çekildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Dosyaya giren 6 Kasım 2026 tarihli MASAK raporunda, bankanın TERA fonlarına yatırdığı paranın kaynağına ilişkin tespitlere yer verildi. Rapora göre söz konusu kaynağın, TERA Yatırım Bankası AŞ tarafından Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile bağlantılı şirketlere kullandırılan kredilerle sağlandığı belirtildi.

Ballı, 6 Ekim 2026'da İstanbul Çekmeköy'de aracında ölü bulunmuştu. Ballı ile bağlantılı şirketlere kullandırıldığı belirtilen krediler de soruşturma kapsamında incelenen mali işlemler arasında yer aldı.

BANKA HENÜZ FAALİYET İZNİ ALMADAN FON SATIN ALMIŞ

Adil Katılım Bankası, BDDK'nin 23 Mayıs 2024 tarihli kararıyla 3 milyar lira sermayeyle kuruluş izni aldı. Bankanın kurucu ortakları arasında Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan yer aldı.

Bankaya faaliyet izni ise 11 Eylül 2025 tarihinde verildi. Savcılığın incelediği 1 milyar 844 milyon liralık fon alımının, bankanın faaliyet izninden önce, 31 Temmuz 2025'te gerçekleştirilmesi dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

BANKANIN GENEL MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Adil Katılım Bankası Genel Müdürü ve kurucu ortaklarından Murat Yönaç, 9 Kasım'da tutuklandı. Yönaç ile birlikte BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen hakkında da tutuklama kararı verildi.

11 Kasım'da Ali Paslı'nın yanı sıra eski Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ve eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan da tutuklandı.

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Okurların en beğendiği yorum

“Lekelenmeme hakkına sahip olanlar böyle böyle ortaya çıkarılacaj herhalde. Ne doymazlık ama”

Tüm yorumlar (9)
Fatma Betül Sayan KayaFon SoruşturmasıFon kriziEkonomiTürkiyeBankaSon Dakika

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    Yorumlar (9)

  • ROTA ANIMALS ROTA ANIMALS:
    Akp nin kendisi hayatın olağan akışına aykırı 4 2
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Lekelenmeme hakkına sahip olanlar böyle böyle ortaya çıkarılacaj herhalde. Ne doymazlık ama 6 0
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Bakara 8. ayet "İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler." Bakara 9. ayet "Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa yalnızca kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir." 4. Bakara 11-12. ayetler Onlara, "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" denildiğinde, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler. Oysa asıl bozguncular kendileridir, fakat farkında değillerdir. Bizim ülkemizde acaba bunlar kimler? 4 1
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    Paralara bak paraaaa. ben 70 tele dolmuş parası zor buluyorken paracıklara bak paracıklaraaa. kaç tane asgari ücret yapıyor bu paracıklar haaaa? paraaaaaaa 4 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Olsun bayanlarda smaci kapali erkeklerde badem biyik varsa sorun yok. 3 1 Yanıtla
  • Ayhan Tas Ayhan Tas:
    aakkkpppppp adaletsizlerrr istifaaa 3 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti - Son Dakika
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