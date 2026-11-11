İran, Arjantin ordusunu terör örgütü ilan etti - Son Dakika
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İran, Arjantin ordusunu terör örgütü ilan etti

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İran, Arjantin ordusunu terör örgütü ilan etti
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İran, Arjantin'in Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesine misilleme olarak Arjantin Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetlerini terör örgütü ilan etti. Tahran yönetimi, kararın karşılıklılık ilkesi doğrultusunda alındığını belirterek, ortaya çıkabilecek tüm sonuçlardan Arjantin hükümetinin sorumlu olacağını açıkladı.

İran ile Arjantin arasında diplomatik gerilim yeni bir boyuta taşındı. İran Dışişleri Bakanlığı, 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Arjantin'in hava ve deniz kuvvetlerini terör örgütü ilan ettiğini bildirdi. Kararın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütleri listesine almasına yanıt olarak verildiği belirtildi.

İRAN'DAN ARJANTİN'E MİSİLLEME

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Arjantin'in Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu savunuldu. Tahran yönetimi, 2019 yılında kabul edilen ve Devrim Muhafızlarının terör örgütü ilan edilmesine karşı alınacak önlemleri düzenleyen yasaya dayanarak Arjantin'in hava ve deniz kuvvetlerini terör örgütü olarak tanımladı.

Açıklamada, Arjantin'in ABD'nin Devrim Muhafızlarına yönelik kararını desteklediği belirtilerek söz konusu adımın karşılıklılık ilkesi kapsamında atıldığı vurgulandı.

"TÜM SONUÇLARDAN ARJANTİN HÜKÜMETİ SORUMLU OLACAK"

İran Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından Arjantin yönetimine yönelik sert bir uyarıda bulundu. Bakanlığın açıklamasında, "Bu durumdan kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğu Arjantin hükümetine ait olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Tahran yönetimi kararın olası sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, terör örgütü ilan edilen birimlerin Arjantin Kara Kuvvetleri değil, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olduğu belirtildi.

ARJANTİN DEVRİM MUHAFIZLARINI TERÖR LİSTESİNE ALMIŞTI

Arjantin hükümeti, 31 Mart 2026'da İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmişti. Devlet Başkanı Javier Milei yönetimi, kararın gerekçesi olarak İran'ın Lübnan merkezli Hizbullah'a verdiği desteği ve Arjantin'de geçmişte gerçekleştirilen terör saldırılarını göstermişti.

Arjantin yönetimi, özellikle 1992'de Buenos Aires'teki İsrail Büyükelçiliğine ve 1994'te AMIA Yahudi Toplum Merkezine düzenlenen saldırılarda İran bağlantısı bulunduğunu savunuyor. AMIA saldırısında 85 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Buenos Aires yönetimi, Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine dahil ederek bu yapıya yönelik mali yaptırımların ve faaliyet kısıtlamalarının uygulanmasının önünü açmıştı.

İNGİLTERE'YE KARŞI DA BENZER KARAR ALMIŞTI

İran, kasım ayının başında İngiltere'ye karşı da benzer bir adım atmıştı. Tahran yönetimi, İngiliz Kraliyet Donanması ile Kraliyet Hava Kuvvetlerini terör örgütü ilan ederken, dış istihbarat servisi MI6'yı da düşmanca faaliyet yürüten bir yapı olarak tanımlamıştı.

İran yönetimi, İngiltere'ye yönelik kararını da Londra'nın son dönemde izlediği politikalar ve İran'a karşı askeri faaliyetlere verdiği destekle gerekçelendirmişti.

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