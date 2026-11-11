Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu - Son Dakika
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Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

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Galatasaray\'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
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Galatasaray\'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
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Galatasaray, sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, beklenen performansı sergileyemeyen 20 yaşındaki Fransız futbolcuyla devre arasında vedalaşma kararı aldı. Ugochukwu'nun menajerine de iletilen kararın ardından Galatasaray, 23 yaş altı kriterine uygun yeni bir orta saha arayışına başlayacak.

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı. Sezon başında Burnley'den kiralanan Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin uzağında kaldı. Teknik heyetin istediği katkıyı sağlayamayan genç orta saha oyuncusuyla yolların ayrılması için harekete geçildi.

7 MAÇTA SADECE 123 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 3 milyon pound (yaklaşık 3,5 milyon euro) karşılığında Burnley'den kiraladığı Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılı takımda istediği süreleri bulamadı.

Henüz ilk 11'de sahaya çıkamayan 20 yaşındaki Fransız futbolcu, Süper Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 karşılaşmada forma giydi. Toplam 7 maçta yalnızca 123 dakika sahada kalan Ugochukwu, beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

AYRILIK KARARI MENAJERİNE BİLDİRİLDİ

Galatasaray yönetimi, devre arasında Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların bu kararı genç futbolcunun menajerine de ilettiği belirtildi. Yıllık 2 milyon 650 bin euro maaşı bulunan Fransız orta sahanın ayrılığıyla birlikte Galatasaray'ın kadrosunda yeni bir transfer için yer açılması hedefleniyor.

YERİNE YENİ BİR ORTA SAHA ALINACAK

Galatasaray, Ugochukwu'nun ayrılığının ardından orta sahaya yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, yabancı oyuncu planlaması doğrultusunda 23 yaş altı kriterine uygun bir futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Devre arasında orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da yeni transfer için çalışmaların başlaması bekleniyor.

GalatasarayFransızSporSon Dakika

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