Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler\'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Valencia maçında attığı gol ve asistle dikkat çekti. Rakiplerini çalımlarıyla adeta büyüleyen Arda, LaLiga tarafından 'Eres muy bueno' notuyla özel olarak övüldü.

Real Madrid'de sergilediği performansla dünya futbolunun gündeminden düşmeyen milli yıldız Arda Güler, Valencia karşısında da şovuna devam etti.

ATTIĞI ÇALIMLARLA BÜYÜLEDİ

Real Madrid'in 3-0 kazandığı mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan genç yetenek, maç esnasında rakip oyuncuları peşine takarak attığı çalımlarla büyüledi.

LALIGA'DAN ÖZEL ÖVGÜ

Milli futbolcunun sahada sergilediği bu büyüleyici anlara LaLiga yönetimi de duyarsız kalmadı. LaLiga'nın resmi sosyal medya hesabı, Arda'nın rakip savunmayı çaresiz bıraktığı pozisyonun görüntülerini paylaşarak İspanyolca “Eres muy bueno” (Çok iyisin) notunu düştü. Kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan paylaşım, futbolseverlerden ve İspanyol basınından büyük övgü topladı.

İşte o paylaşım:

Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntüArda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
Okurların en beğendiği yorum

“futbolu kadar temiz ahlakı, düzgün karakteri ve dahi sempatik tavırlarıyla takdiri hakediyor, ülkemizi çok iyi temsil ediyor, daha da başarılı olmasını…”

Tüm yorumlar (1)
Real MadridArda GülerValenciaLa LigaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    futbolu kadar temiz ahlakı, düzgün karakteri ve dahi sempatik tavırlarıyla takdiri hakediyor, ülkemizi çok iyi temsil ediyor, daha da başarılı olmasını diliyoruz 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Çöp karıştırarak servet kazandı Eline geçen para inanılır gibi değil Çöp karıştırarak servet kazandı! Eline geçen para inanılır gibi değil
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Artık abartıyorlar Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı Artık abartıyorlar! Velilerin, sınıf öğretmeni için alacakları hediye ağızları açık bıraktı
Teklif üstüne teklif aldı Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti Teklif üstüne teklif aldı! Derya Pınar Ak yeni dizisini seçti
23:11
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
Fon soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama, 4 şüpheli ev hapsi talebiyle hakimliğe sevk edildi
23:01
Barış Alper Yılmaz’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu Yeşim Yeşilçimen’den iddiaları doğrulayan paylaşım
Barış Alper Yılmaz'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu! Yeşim Yeşilçimen'den iddiaları doğrulayan paylaşım
22:31
Atış poligonunda intihara kalkıştı
Atış poligonunda intihara kalkıştı
22:01
Yeni hedef Brahim Diaz Real Madrid’den Süper Lig devine
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine
21:46
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
Kamuda maaş sistemi sil baştan: Memurların ücretleri yeniden düzenlenecek
21:33
Volkan Demirel’e sürpriz talip
Volkan Demirel'e sürpriz talip
21:25
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Otoyolda tır alev aldı: Yangını söndürmeye çalışırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 00:09:32. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'den resital! O anlara LaLiga bile kayıtsız kalamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android