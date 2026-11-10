Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Güler\'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Real Madrid formasıyla İspanya'da dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Arda Güler'in taraftarlar üzerindeki etkisini gösteren bir fotoğraf dikkat çekti. Bir mekanda maç izleyen üç taraftarın da farklı renklerde ancak aynı isim ve numarayı taşıyan Arda Güler formaları giymesi, genç yıldızın gördüğü ilginin çarpıcı bir örneği oldu.

Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Arda Güler, yalnızca sahadaki performansıyla değil, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiyle de öne çıkıyor. Bir spor barında çekilen fotoğrafta yan yana oturan üç kişinin de sırtında Arda Güler yazılı 15 numaralı Real Madrid formalarının bulunması dikkat çekti.

ÜÇ FARKLI FORMA, TEK BİR İSİM

Fotoğrafta taraftarlardan birinin kırmızı, diğerinin beyaz, üçüncüsünün ise koyu yeşil renkli Real Madrid forması giydiği görülüyor. Üç formanın da arkasında aynı isim yer alıyor: Arda Güler.

Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Üstelik taraftarlardan birinin oturduğu sandalyeye, üzerinde milli futbolcunun portresi bulunan bir atkı asması da dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

ARDA GÜLER SEVGİSİNİN FOTOĞRAFI

Genç futbolcunun Real Madrid taraftarları arasında gördüğü ilginin bir örneği olan kare, Arda Güler'in kulübündeki taraftar desteğini gözler önüne serdi. Üç kişinin aynı futbolcunun formasını tercih etmesi, milli yıldızın taraftarlar için ne kadar özel bir isim haline geldiğini gösteren dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.

Real MadridArda GülerİspanyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • HAKAN DEMİRKOL HAKAN DEMİRKOL:
    yine yapay zeka.. 0 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı İki büyükşehri bağlayan güzergahta kar yağışı başladı
13:32
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
13:24
Emlak Katılım’a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
Emlak Katılım'a Katılımevim ve Birevim için devir onayı
13:18
Galatasaray’ın yıldızından Fenerbahçe’ye olay gönderme
Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:50:47. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android