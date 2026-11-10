Real Madrid\'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı

Türkiye'de özellikle Galatasaray'ın maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zeminiyle ilgili tartışmalar sürerken, İspanya'dan gelen görüntüler futbol sahalarının bakımında kullanılan teknolojiyi yeniden gündeme taşıdı. Real Madrid'in maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı'nda uygulanan sistem, çimlerin korunması ve karşılaşmalara en iyi koşullarda hazırlanması için geliştirilen sıra dışı mühendislik çözümünü gözler önüne serdi.

ÇİMLER 6 PARÇAYA AYRILIP YER ALTINA İNDİRİLİYOR

Real Madrid'in stadında bulunan hareketli zemin sistemi sayesinde futbol sahasının doğal çimleri 6 ayrı parçaya bölünebiliyor. Dev platformlar üzerindeki çim tabakaları, maçların ardından mekanik sistemler yardımıyla yerin yaklaşık 25-30 metre altındaki özel depolama alanına indiriliyor. Böylece saha zemini, statta düzenlenen farklı etkinliklerden etkilenmeden korunabiliyor.

YER ALTINDA ÇİMLERE ÖZEL BAKIM YAPILIYOR

Santiago Bernabeu'nun altında oluşturulan özel alanda çimlerin sağlıklı kalması için gelişmiş bakım sistemleri kullanılıyor. Sulama, yapay ışıklandırma, ısıtma ve iklimlendirme teknolojileri sayesinde çimlerin ihtiyaç duyduğu koşullar sağlanıyor. Maç gününe kadar bu ortamda muhafaza edilen zemin, karşılaşma öncesinde yeniden yukarı çıkarılarak futbol oynanmaya hazır hale getiriliyor.

STADIN ZEMİNİ ADETA ASANSÖR GİBİ ÇALIŞIYOR

Sistemin en dikkat çekici özelliği ise dev çim platformlarının hareket ettirilme biçimi oldu. Sahanın parçalar halinde yer altına indirildiği görüntülerde, tribünlerin önündeki futbol alanının tamamen boşaldığı ve zeminin altındaki mekanik yapıların ortaya çıktığı görülüyor. Bu teknoloji, Santiago Bernabeu'nun futbol karşılaşmalarının dışında farklı organizasyonlara da ev sahipliği yapmasına imkan tanıyor.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERDEN TEK YORUM: PARA VAR, HUZUR VAR

Türkiye'de stadyum zeminlerinin futbolcu sağlığı ve oyun kalitesi üzerindeki etkileri tartışılırken, Real Madrid'in kullandığı sistem futbolseverlerin ilgisini çekti. Özellikle çimlerin yer altında özel koşullarda korunması ve maç günlerinde yeniden sahaya çıkarılması, iki ülkedeki stat imkanlarının karşılaştırılmasına neden oldu. Görüntüleri izleyen futbolseverlerin "Para var, huzur var" yorumu ise teknolojiye yönelik hayranlığı özetledi.