Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD\'de gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum

ABD'de lüks otomobilleri, özel uçakları ve gösterişli partileriyle tanınan İran asıllı Farzad Toutouni, göçmenlik ekiplerince gözaltına alındı. Daha önce sınır dışı edilen Toutouni'nin 2011'de ülkeye yasa dışı yollarla yeniden girdiği belirtildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), lüks yaşam tarzıyla tanınan İran asıllı Farzad "Tony" Toutouni'yi gözaltına aldı. Pahalı otomobiller, özel uçaklar ve kadınlarla katıldığı partilerle dikkat çeken Toutouni'nin, ülkede yasa dışı olarak bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Toutouni'nin sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar gözetim altında tutulacağını bildirdi.

ABD'YE İLK KEZ 1983'TE GELDİ

ICE tarafından yapılan açıklamaya göre Toutouni, ABD'ye ilk kez 1983 yılında yasal yollarla giriş yaptı. Ancak 1980'lerin sonlarına doğru uyuşturucu bulundurma ve satma, tehdit, suç işlemek amacıyla anlaşma ve sahtecilik gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Hakkında 16 aydan fazla hapis cezası verilen Toutouni için 1993 yılında sınır dışı kararı çıkarıldı ancak karar o tarihte uygulanmadı.

Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

ELEKTRİKLİ SAL İLE SINIRI GEÇTİĞİNİ ANLATTI

Toutouni hakkında 1999 yılında yeniden sınır dışı kararı verildi ve Meksika'ya gönderildi. ICE'nin aktardığına göre Toutouni, 4 Nisan 2011 civarında Kanada'dan satın aldığı elektrikli bir salla Michigan eyaletindeki Saint Clair yakınlarından nehri geçerek ABD'ye yasa dışı yollarla yeniden girdiğini söyledi.

Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

LÜKS OTOMOBİLLER VE GÖSTERİŞLİ PARTİLER

"Lunatic Living" adıyla tanınan Toutouni, bir milyondan fazla takipçiye ulaşırken lüks yaşam tarzıyla dikkat çekti. Pahalı spor otomobiller, özel uçaklar ve kadınlarla çekilen görüntüler, hayatının öne çıkan unsurları arasında yer aldı. ICE, Toutouni'nin yayımladığı içeriklerin bir bölümünün pornografik nitelikte olduğunu da belirtti.

Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

EVİNİN ÖNÜNDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Toutouni'nin adı, Haziran 2023'te West Hollywood'da kiraladığı evin önünde yaşanan bir cinayetle de anıldı. İsrailli göçmen Emil Lahaziel, yüksek bahisli bir poker oyunuyla bağlantılı olduğu belirtilen olayda öldürüldü. Cinayetle bağlantılı olduğu öne sürülen bir haraç girişimi nedeniyle 2025 yılında Assaf "Ace" Waknine hakkında dava açıldı. Ancak yetkililer, Toutouni'nin cinayete karıştığına ilişkin herhangi bir suçlama bulunmadığını belirtti.

Amerika Birleşik DevletleriGözaltıGöçmenDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Teoman Teo Teoman Teo:
    Israile gönderirler simdi 1 1
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Amerikayi sevmezler ama gelmek icinde can atarlar 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı
Maduro’nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur’an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor Maduro'nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur'an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
4 yaşındaki çocuğu öldürdü Kan donduran planı ortaya çıktı 4 yaşındaki çocuğu öldürdü! Kan donduran planı ortaya çıktı
İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
İkiz kardeşler art arda öldü Polis yarısı yenmiş sabunun peşinde İkiz kardeşler art arda öldü! Polis yarısı yenmiş sabunun peşinde
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
07:22
Suriye, Türkiye’nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor
07:03
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
06:50
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
06:24
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
06:15
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz
00:29
ABD’den İsrail’e silah kararı Dikkat çeken kararı duyurdular
ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular
00:01
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:28
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 08:20:16. #7.13#
SON DAKİKA: Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android