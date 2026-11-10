Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu - Son Dakika
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Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

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Özge Borak\'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Salkım karakterine hayat veren Özge Borak, eski evlilikleri ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ata Demirer'le evliliği hakkında söylediği öne sürülen "Ayıp olmasın diye evlendim" sözlerine açıklık getiren ünlü oyuncu, geçmişte yaşadığı öfkeyi geride bıraktığını ve artık hayatında kendi sınırlarını çizdiğini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna katılan Özge Borak, Gökhan Çınar'ın programında özel hayatına dair merak edilen soruları yanıtladı. Daha önce Bülent Şakrak ve Ata Demirer ile evlilik yapan oyuncu, geçmiş ilişkilerinden bugüne yaşadığı değişimi anlatırken özellikle eski eşi Ata Demirer hakkında kendisine atfedilen sözlerin yanlış yorumlandığını belirtti.

"AYIP OLMASIN DİYE EVLENDİM" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan Borak, daha önce katıldığı bir programda yaptığı açıklamanın bağlamından koparıldığını söyledi. Oyuncu, kendisi için yaşamayı öğrenip öğrenmediğine ilişkin bir soruya yanıt verirken arkadaşlık ve iş ilişkilerinden örnek verdiğini, evlilik konusunun ise sunucu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorusuyla açıldığını anlattı.

Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu

Sözlerinin "Ayıp olmasın diye evlendim" şeklinde başlık haline getirilmesinden rahatsız olduğunu belirten Borak, "O cımbızlama en büyük zehrimiz" diyerek tepki gösterdi.

"O ZAMAN KONUŞMAMIŞIM, ŞİMDİ Mİ KONUŞACAĞIM?"

Geçmiş evlilikleriyle ilgili tartışmalara girmek istemediğinin altını çizen oyuncu, ayrılıkların ardından konuşmamayı tercih ettiğini söyledi. Borak, "Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım. O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖFKELİYDİM, ARTIK SINIRLARIMI ÇİZDİM"

Bülent Şakrak ile evli olduğu yıllardaki ruh halinden de söz eden Borak, o dönem kendi ihtiyaçlarını geri plana attığını ve içinde yoğun bir öfke taşıdığını anlattı. Zamanla duygularıyla yüzleşmeyi öğrendiğini belirten oyuncu, bugün hayatını daha huzurlu sürdürdüğünü ifade etti.

Yaşadığı değişimden memnun olduğunu dile getiren Borak, "Çünkü sınırlarımı güzel çizdim. Şimdi bu noktaya getirdiğim Özge ile el sıkışıyorum. Aynada 'Seni alnından öpüyorum Özge' diyorum" sözleriyle kendisine duyduğu takdiri anlattı.

ESKİ EŞLERLE ARKADAŞLIK KONUSUNDA NET KONUŞTU

Ayrıldığı kişilerle arkadaş kalmayı tercih etmediğini de anlatan Borak, bazı çiftlerin ayrılık sonrasında dostluklarını sürdürebildiğini ancak bunun herkes için gerekli olmadığını söyledi. Özellikle çocuk gibi ortak bir bağ bulunmadığında, biten ilişkinin ardından arkadaşlığın devam ettirilmesinin zorunlu olmadığını savundu.

OYUNCULUĞUN YANINDA YENİ BİR HEDEFİ VAR

Özel hayatına ilişkin açıklamalarının yanı sıra eğitim planlarından da söz eden Borak, pandemi döneminde Kıbrıs'ta psikoloji okumaya başladığını anlattı. Geçen yıl yeniden üniversite sınavına giren oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmayı hedeflediğini belirtti.

Kızılcık ŞerbetiGökhan ÇınarAta DemirerÖzge BorakEvlilikMagazinDiziSon Dakika

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