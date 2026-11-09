Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama - Son Dakika
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Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama

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Dosyası Ankara\'ya gönderilen Mustafa Sarıgül\'den açıklama
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19 yorum

Suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, kara para aklama ve nitelikli cinsel saldırı iddialarıyla hazırlanan soruşturma dosyasının fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesinin ardından Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. Sarıgül, "Dimdik ayaktayım, en kısa zamanda büyük bir açıklama yapacağım, hiç kimseye boyun eğmem" dedi.

Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan tahkikat dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

SARIGÜL: BÜYÜK BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Mustafa Sarıgül'den açıklama geldi. tv100'de konuşan Barış Yarkadaş, Sarıgül'ün, ""Dimdik ayaktayım, en kısa zamanda büyük bir açıklama yapacağım, hiç kimseye boyun eğmem.'' dediğini aktardı.

MALUM KORUMA YENİDEN İFADE VERDİ

Öte yandan Mustafa Sarıgül’ün eski koruması Beşir Ömer Demir, savcılıkta ikinci kez ifade verdi. İfadesinde ilk beyanlarını detaylandıran Demir, Sarıgül’ün kendisine yönelik cinsel saldırı niteliğinde eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.

"SİYASİ GÜCÜNDEN KORKTUĞUM İÇİN..."

Rojda Altıntaş'ın haberine göre; verdiği beyanlarda uzun süre sessiz kalmasının gerekçesini açıklayan Beşir Ömer Demir, "Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. 'Geçmiş olsun' deyip telefonu kapattı. Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim" ifadelerini kullandı.

İşte korumanın ifadelerinin detayları;

"Uzun süre sessiz kaldım çünkü siyasi gücünden korktum.

Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra Sarıgül bana başka bir telefon numarasından ulaştı. ‘Geçmiş olsun’ deyip telefonu kapattı.

Sarıgül’ün avukatı da iletişim kurmaya çalıştı ama bu girişime yanıt vermedim.

Sarıgül’ün özel kaleminde görev yapan E., Ankara’daki evde sık sık bulunuyordu ve zaman zaman Sarıgül’ün yatak odasına giriyordu.

Resmi araçta E., Sarıgül’ün yanına oturduğunda bazı zamanlarda Sarıgül ona dokunuyordu. E. ise ‘Başkanım, biri görecek, olmaz’ diyordu.

Sarıgül birkaç kez ‘E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum’ dedi.

Sarıgül, E. ile birlikte olduğu sırada benden E.’ye dokunmamı istedi, bunu kabul etmedim.

E.’nin rızasının bulunup bulunmadığını bilmiyorum.

E.D., bir dönem ağlayarak Sarıgül’ün cinsel amaçlı dokunuşlarda bulunduğunu söyledi.

Ömer Sarıgül babasıyla daha yakındı. Emir Sarıgül’e ise daha mesafeli davranılıyordu. Ömer Sarıgül’e birçok kez çanta içinde para verildiğini gördüm. Bu paralar genellikle baba-oğul arasında tartışma yaşandığı dönemlerde veriliyordu.

Ömer Sarıgül Antalya Belek’teki Titanic Golf Otel’in sahibi olduğunu söyledi. Mustafa Sarıgül’le birlikte otele iki kez gittik. Bu ziyaretlerde Sarıgül kadınlarla cinsel ilişki yaşadı."

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Okurların en beğendiği yorum

“bin sene sonra görüşürüz sarıgül...ekoya selam söyle”

Tüm yorumlar (19)
Ankara BaşsavcılığıMustafa SarıgülPolitika3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (19)

  • aykut koçak aykut koçak:
    bin sene sonra görüşürüz sarıgül...ekoya selam söyle 22 3 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Hay ağzına sağlık Aykut inşallah inşallah 14 2
    yunus deniz yunus deniz:
    ekonun kafa rahat...özgür özel eko hapisten çıkmazsa erdoğanın yeniden aday olabilmesine izin vermeyecektir...erdoğanın yeniden aday olabilmesi için milletvekillerinin desteğine ihtiyacı var..özgür özel boşuna demiyor adayımız hala imamoğlu diye. 0 0
  • Sezgin Sezgin Sezgin Sezgin:
    Fon vurgununda ki göstermelik gözaltıları tutuklamaları Sarıgül ile "emekliye müjde..emekliye müjde" haberleri ile örtemeyecek siniz.. fon skandalı AKP nin sonunu getirecek... 8 14
    Goethegitme Goethegitme:
    Hınzırlık var mı koçum soyunda 1 0
  • Serkan Çopur Serkan Çopur:
    Ulan ne biçim dünya madem adam sana cinsel saldırı vs. yapıyorsa neden şikayet etmedin diyorsun ki siyasi gücünden korktum tövbe estagfurullah tövbe neyse bir oyunlar dönüyor amma hele bakalım daha neler göreceğiz neler 5 8 Yanıtla
    skv52s998j skv52s998j:
    Paraya boyun eğme , LUT kavmi özentisi ne ararsan var bence 5 0
  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
    istismar edilen bir çocuk varsa ortada halleri haraptan da harap olmalı 10 0
    Sezgin Sezgin Sezgin Sezgin:
    Ya yoksa? 0 6
  • emre topcu emre topcu:
    dimdik ayakta olduğu kesin 6 0 Yanıtla
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