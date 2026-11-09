Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gabar'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Gabar\'da dev petrol keşfi müjdesi! 135 milyon varil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin enerji üretimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şırnak Gabar'da Gaziler ve Çardaklı adı verilen iki yeni sahada petrol keşfedildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerde toplam 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin enerji üretimine ilişkin yeni keşif açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık iki saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, Gabar'da iki yeni petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu.

GABAR'DA 135 MİLYON VARİLLİK YENİ PETROL KEŞFİ

Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarını artırmaya yönelik çalışmalarında Şırnak'tan yeni bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde petrol arama faaliyetlerinin genişletildiğini ve iki yeni sahada üretimin başladığını açıkladı. Gaziler ve Çardaklı olarak adlandırılan sahalarda toplam 135 milyon varillik yerinde petrol potansiyeli tespit edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik. Gaziler ve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda ekim ayı itibarıyla üretim başladı. İlk değerlendirmelerimize göre bu iki yeni sahada 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor."

GABAR'DAKİ 184 KUYUDAN GÜNLÜK 84 BİN VARİL PETROL

Gabar'daki mevcut üretim kapasitesine ilişkin de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki değişimi şu sözlerle anlattı: "Bugün ürettiğimiz doğal gaz ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi yüzer platformuyla buradaki üretimi 2 katına, hane sayısını 8 milyona çıkaracağız. Diğer taraftan Şırnak-Gabar, adeta petrolün başkenti haline geldi. Bir dönem terörün, şiddetin, korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz."

2027 YILINDA GÜNLÜK ÜRETİM 100 BİN VARİLİ AŞACAK

Yeni petrol sahalarının devreye alınmasıyla birlikte Gabar'daki üretim kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor. Mevcut kuyulara yenilerinin eklenmesi ve saha geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesiyle bölgenin Türkiye'nin toplam petrol üretimindeki payının büyümesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 yılının ikinci yarısında Gabar'daki kuyu sayısının yaklaşık 230'a ulaşacağını ve günlük petrol üretiminin 100 bin varili aşacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı, üretim hedeflerini ve ekonomik beklentileri şu sözlerle duyurdu: "Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artacak. 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil seviyesini aşacak. Günlük 120 bin varillik üretimin bugünkü ekonomik karşılığı, ülkemize yılda 4,4 milyar dolarlık katkı anlamına geliyor."

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 4,4 MİLYAR DOLARLIK KATKI HESABI

Gabar'daki petrol üretiminin ekonomik boyutu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıktı. Günlük 120 bin varillik petrol üretiminin bugünkü ekonomik karşılığının yıllık 4,4 milyar dolar olduğu belirtildi.

Recep Tayyip ErdoğanGabar DağıÇardaklıTürkiyeEkonomiŞırnakEnerjiKabineGüncelGündemSon Dakika

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