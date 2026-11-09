İzmir Tire'de minibüs şoförü durakta yolcuların gözü önünde 8 el ateşle öldürüldü - Son Dakika
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İzmir Tire'de minibüs şoförü durakta yolcuların gözü önünde 8 el ateşle öldürüldü

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İzmir Tire\'de minibüs şoförü durakta yolcuların gözü önünde 8 el ateşle öldürüldü
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İzmir'in Tire ilçesinde minibüs şoförü, yolcularının gözü önünde Hüseyin Ş. tarafından tabancayla 8 el ateş edilerek öldürüldü. Hüseyin Ş.'nin, arsasını satın alan şoförden parasının bir bölümünü alamadığı ileri sürüldü; jandarma şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

İZMİR'in Tire ilçesinde minibüs şoförü Deniz Fakı (59), yolcularının gözü önünde Hüseyin Ş. (63) tarafından tabancayla öldürüldü. Hüseyin Ş.'nin, arsasını satın alan Fakı'dan parasının bir bölümünü alamadığı için olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki minibüs durağında meydana geldi. Minibüsüyle Tire- İzmir hattında yolcu taşıyan Deniz Fakı, durağa yanaşıp yolcuların inmesi için kapıyı açtı. Bir süre sonra kendisi de aracından inen Deniz Fakı'ya, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Hüseyin Ş. tarafından yolcuların gözü önünde peş peşe 8 el ateş edildi.

Deniz Fakı, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Ş. koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada nöbet değişimden dönen jandarma ekipleri olaya müdahale ederek Hüseyin Ş.'yi yakaladı. Hüseyin Ş., polis ekiplerine teslim edildi. Fakı'nın cenazesi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hüseyin Ş.'nin bir süre önce arsasını sattığı Fakı'dan parasının bir bölümünü alamadığı, bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu ileri sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Jandarma3. SayfaGüncelİzmirTireSon Dakika

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