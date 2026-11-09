Tire\'de husumetlisinin durakta kurşunladığı minibüs şoförü hayatını kaybetti

Tire'de husumetlisinin durakta kurşunladığı minibüs şoförü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Tire ilçesinde Tire Devlet Hastanesi durağında yolcusunun valizini bagaja yerleştiren 60 yaşındaki minibüs şoförü Deniz Fakı, alacak-verecek meselesi nedeniyle arasında husumet bulunduğu öne sürülen H.Ş.'nin silahlı saldırısında öldü. Olay yerinden kaçan zanlıyı, bölgeden geçen bir jandarma personeli uyarı ateşiyle durdurup yakaladı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu öne sürülen minibüs şoförünü durakta tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
VALİZİ BAGAJA KOYARKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
Olay sabah saatlerinde Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede minibüs şoförlüğü yapan Deniz Fakı (60), İzmir seferini gerçekleştirmek üzere direksiyon başına geçti. Fakı, güzergahı üzerinde yolcu almak ve indirmek amacıyla Tire Devlet Hastanesi durağında aracı durdurdu. Yolcunun valizini bagaja koymak için minibüsten inen Deniz Fakı, kendisini durakta bekleyen husumetlisi H.Ş. tarafından tabancayla ardı ardına ateş edilen mermilerin hedefi oldu. Fakı kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan H.Ş., olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Deniz Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇAN SALDIRGANI JANDARMA YAKALADI
Silahlı saldırgan olay yerinden kaçmaya başlarken o sırada bölgeden geçmekte olan ve silah seslerini duyarak hızla müdahale eden bir jandarma personeli, havaya uyarı ateşi açarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Görevli jandarma personelinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde cinayet zanlısı H.Ş., suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.
CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yaşanan korkunç cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli H.Ş.'nin otobüs durağında beklediği, Deniz Fakı'yı görünce de elindeki tabancayla doğrudan ateş ettiği, Fakı'nın kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.
Gözaltına alınan cinayet zanlısı H.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Deniz Fakı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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