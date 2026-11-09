Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım - Son Dakika
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Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım

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Göztepe\'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
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Sultanlar Ligi'nde Göztepe formasını giyen dünyaca ünlü Çinli oyuncu Yushan Zhuang, İzmir sevdalısı oldu. Zhuang, "En çok buradaki molaları seviyorum. Sahildeki insanlar çay içiyor, sohbet ediyorlar. "Bizim maçlarımızdan da gördüğümüz gibi insanlar Güney Asya'da olduğu gibi voleybolu günlük rutini haline getirmiş, en çok buna şaşırdım.'' ifadelerini kullandı.

Çin Milli Takımı'nda forma giyen ve bu sezon Göztepe'ye transfer olan smaçör Zhuang 1.5 ayda kenti benimsedi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Yushan Zuhang, İzmir'deki sakin yaşamı çok sevdiğini söyledi.

''EN ÇOK BUNA ŞAŞIRDIM''

"En çok şaşırdığım şey İzmir'deki insanların voleybola olan tutkusu oldu" diyen ünlü voleybolcu, "Bizim maçlarımızdan da gördüğümüz gibi insanlar Güney Asya'da olduğu gibi voleybolu günlük rutini haline getirmiş, en çok buna şaşırdım.'' dedi.

Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım

''İNSANLARI GÜLER YÜZLÜ''

Sözlerine devam eden başarılı oyuncu, ''Ülkem Çin'deki insanlara İzmir'in denizle çevrili bir şehir olduğunu söyledim. Buranın havası çok güzel, yemekleri lezzetli. İzmir'in insanları güler yüzlü. Çin'deki insanların fırsatları olduğunda İzmir'e gelip bu sahil havasını tatmaları için davet edebilirim. Buraya özgü olan yemekleri tatmayı çok seviyorum. İzmir'de kendimle vakit geçirmeyi seviyorum. Göztepeli taraftarlarla her maçta birlikte olmaktan mutlu oluyorum. Takımla da birliktelik çok konforlu." dedi. 

Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım

''İZMİR'İ SEVİYORUM''

Yushan Zuhang, Türkçe olarak da, "İzmir çok güzel. İzmir'i seviyorum.'' açıklamasını yaptı. 

Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zuhang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Kaynak: DHA
Güney AsyaVoleybolDünyaİzmirSporSon Dakika

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