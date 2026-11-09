FIFA yılın 11\'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane\'e büyük şok

FIFA, 2026 yılının merakla beklenen en iyi 11'ini açıkladı.

HARRY KANE KADRODA YOK

Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane, yılın 11’i kadrosuna seçilmedi. Bu karar futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı.

YILIN EN İYİ 11'İ

2026 FIFPRO Erkekler yılın 11'i, 19 bin 806 profesyonel futbolcunun oylarıyla seçildi. Yılın 11'inde yer alan futbolcular ise şu şekilde oluştu: