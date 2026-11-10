Gürlek, Özer'e 750 bin liralık tazminatı hatırlatıp dokunulmazlık kaldırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Gürlek, Özer'e 750 bin liralık tazminatı hatırlatıp dokunulmazlık kaldırma çağrısı yaptı

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Bütçe görüşmelerinde Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Genel Başkan Özgür Özel arasındaki tazminat davasını gündeme getirdi. Gürlek, 750 bin liralık tazminatı hatırlatıp Özer'e para taşıma iddiasını dile getirdi ve dokunulmazlık kaldırma çağrısı yaptı.

'DOKUNULMAZLIK' TARTIŞMASI

Bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki tazminat davasını hatırlattı. Özer, "Genel Başkanımızın avukatları ısrarla davaya konu pasif tapu kayıtlarının istenmesini talep ederken, mahkemenin bu kayıtları istemekten imtina etmesi doğru mudur? 17 Mart 2026 tarihinde Bakan Gürlek'in beyanı var. Diyor ki; 'Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.' İşte gidildi ve Bakanlığın denetimi altındaki yargı merciinin kararı bu. Bir kamu görevlisinin mal varlığı tartışma konusu olmuşken, bu tartışmaya açıklık getirebilecek kayıtların dosyaya getirtilmemesini nasıl açıklayacağız? Bir Bakan tartışma konusu sorulara cevap vermek yerine, gizli bir soruşturmadaki yalan-yanlış beyan ve verileri kullanarak, bir siyasi partinin liderini alenen tehdit ediyorsa, bu durumu nasıl açıklayacağız?" ifadelerini kullandı.

'TURAN TAŞKIN ÖZER MİLLETVEKİLİ OLMASAYDIN EVİN ARANACAKTI'

Ardından Bakan Gürlek söz aldı. Gürlek, "Tüm tapu kayıtları aktif ya da pasif mahkemeye geldi. Ben bu konuya tekrar girmeyeceğim. Gidip bakabilirsiniz ki mahkeme 750 bin lira tazminat kararı verdi. Ben Turan Taşkın Özer milletvekilimizin aslında İBB sürecini anlatmak istiyorum. Kendisi çok iyi biliyor' derken Özer ve muhalefet sıralarından bazı milletvekilleri, 'Böyle bir üslup yok' dedi. Özer'in, 'Ben biliyorum Sayın Bakan, iyi biliyorum' demesi üzerine Bakan Gürlek, "Bakın, Adem Soytekin hem soruşturmada hem de mahkemedeki yargılamasında ne diyor biliyor musunuz? 6 Mart 2025 tarihinde ama dinleyin. Adem Soytekin hem soruşturmada hem kovuşturmada diyor ki; Florya'da 6 Mart 2025 tarihinde İBB operasyonlarından önce Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldı. Ekrem İmamoğlu, 'Operasyon yapılacak tedbir alın' dediğinde paraları o gün akşam Turan Taşkın Özer'in evine götürdük. Turan Taşkın Özer eğer sen şu an milletvekili olmasan evin aranacaktı. Bunu sen de biliyorsun. Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi" diye konuştu.

'GEL SENİN DE DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRALIM, BENİMKİNİ DE KALDIRALIM'

Özer hakkında TBMM'de fezleke bulunduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, "Turan Taşkın Özer hakkındaki fezleke Meclis'te; gelin dokunulmazlığınızı kaldıralım. Benim dokunulmazlığımı da kaldıralım. Peki, duruşmada Yakup Öner ne diyor biliyor musun? Yakup Öner hem duruşmada hem de soruşturmada diyor ki, 'Para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Turan Taşkın Özer de vardı. Buralara yapılan bağışların ileride sıkıntı olacağını' söyledi. Bunları kim söylüyor? Bunlar masumiyet değil, etkin pişmanlıkta bulunan şahıslar söylüyor. Turan Taşkın Özer o gün sen emaneten paraları evine taşıdın. Ekrem İmamoğlu'nun avukatısın. Milletvekili dokunulmazlığından yararlandın. Ben senin hakkında bunları söylüyorum. Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını kaldıralım, benim de kaldıralım var mısın?" dedi.

Bakan Gürlek'in sözleri üzerine AK Parti'li milletvekilleri ve bürokratlar alkışlarken muhalefet sıralarından tepki geldi. Komisyonda tartışma yaşanırken Komisyon Başkanı Muş, bürokratlar ve milletvekillerinin alkışlamasını komisyon usullerine aykırı olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
Bülent TuranAkın GürlekÖzgür ÖzelPolitikaGürlekGüncelSon Dakika

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