Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı - Son Dakika
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Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı

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Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı
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Ünlü yorumcu Kaya Çilingiroğlu, İstanbul'daki yüksek vale ücretlerine tepki göstererek aracını valeye teslim etmemek için 1 kilometre yürümeyi göze aldığını söyledi. Ünlü ismin açıklamalarının ardından kentteki vale fiyatları mercek altına alındı. Bazı otellerde ücretlerin 3 bin 500 liraya kadar yükseldiği, bir saatlik park ücretlerinin ise 500 liradan başladığı ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'un lüks semtlerindeki fiyatlar dikkat çekti.

Kaya Çilingiroğlu, vale hizmetlerine ilişkin açıklamasıyla İstanbul'daki otopark ve vale ücretlerini yeniden tartışmaya açtı. Aracını valeye bırakmamak için uzun mesafeler yürüdüğünü söyleyen Çilingiroğlu'nun sözlerinin ardından bazı işletmelerde ücretlerin 3 bin 500 liraya kadar çıktığı belirlendi. 

"GEREKİRSE 1 KİLOMETRE İLERİYE BIRAKIP YÜRÜYORUM"

İstanbul'da özellikle restoran, otel ve eğlence mekanlarının bulunduğu bölgelerde uygulanan vale ücretleri, Kaya Çilingiroğlu'nun açıklamalarıyla yeniden dikkat çekti. Ünlü isim, yüksek ücretler nedeniyle aracını valeye teslim etmekten kaçındığını belirtti. Çilingiroğlu, vale hizmetine yönelik yaklaşımını şu sözlerle anlattı: “Bende vale fobisi var. Arabamı valeye vermemek için gerekirse 1 kilometre ileriye bırakıp yürüyorum. Bir saatlik ücretler 500 liradan başlıyor!” Ünlü ismin özellikle 1 kilometre yürümeyi tercih ettiğini söylemesi, vale ücretlerinin ulaştığı seviyeyi gözler önüne seren bir örnek oldu. Çilingiroğlu'nun açıklamasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise bir saatlik park için talep edilen ücretlerdi.

Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı

BAZI OTELLERDE VALE ÜCRETİ 3 BİN 500 LİRAYA ÇIKIYOR

Çilingiroğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul'daki vale fiyatlarına yönelik yapılan araştırmada, işletmeler arasında ciddi ücret farklılıkları bulunduğu görüldü. Sözcü'de yer alan habere göre, bazı otellerde vale hizmeti için 2 bin liradan başlayan ücretlerin 3 bin 500 liraya kadar yükseldiği belirtildi. Özellikle lüks otellerin ve restoranların yoğunlaştığı bölgelerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşılıyor. İstanbul'un Boğaz hattı, Nişantaşı, Ulus ve Etiler gibi semtleri, vale hizmeti ücretlerinin yüksek olduğu bölgeler arasında gösteriliyor. Araştırmada ortaya çıkan rakamlar, aynı şehirde verilen vale hizmetinin ücretinin işletmenin bulunduğu konuma ve uyguladığı fiyat politikasına göre önemli ölçüde değişebildiğini ortaya koydu.

Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı

NİŞANTAŞI VE ETİLER'DE FİYATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Vale hizmetlerinde uygulanan ücretler yalnızca işletmelerin belirlediği fiyatlardan oluşmuyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Valiliği tarafından belirlenen tavan ücretler de hizmetin sunulduğu bölgeye göre farklılık gösteriyor. Aktarılan bilgilere göre Nişantaşı ve Etiler gibi semtlerde belirtilen ücretler 510 liradan başlıyor. 

Kaya ÇilingiroğluİstanbulMagazinSon Dakika

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