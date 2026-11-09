Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
Haber Videosu

Vietnam'daki bir havalimanında Hindistanlı 15-20 kişilik turist grubu, bekleme salonun ortasına yere gazete kağıtları sererek sofra kurdu. Yanlarında getirdikleri yemekleri terminalin ortasında yiyen turistlerin, kendilerini görüntüleyen kameraya gülümseyip el sallaması dikkat çekti. Görüntüler iki ülkede de tepkileri topladı.

Vietnam'daki bir havalimanının bekleme salonunda kaydedilen görüntüler, alışılmadık bir yolcu davranışını ortaya koydu. Hindistan'dan geldikleri belirtilen turistler, terminalde bulunan oturma alanlarını kullanmak yerine zemine gazete kağıtları sererek birlikte yemek yemeyi tercih etti.

KOLTUKLAR BOŞTU, YERE SOFRA KURDULAR

Görüntülerde yaklaşık 15-20 kişilik grubun, bekleme salonunun zeminine serdikleri gazete kağıtlarının üzerine tabaklarını yerleştirdiği görüldü. Yanlarında getirdikleri yemekleri paylaşan turistler, çevrelerinde boş koltuklar bulunmasına rağmen yerde oturarak yemeklerini yemeye devam etti. Grubun bu davranışı, Hindistan'da toplu yemek ikramı geleneği olan "bhandara"ya benzetildi.

KAMERAYA GÜLÜMSEYİP EL SALLADILAR

Yolculardan biri tarafından kaydedilen videoda, grubun yemek yediği alanın farklı açıları yer aldı. Bazı turistler kendilerini kaydeden kişiye gülümseyerek el sallarken, diğerleri yemek yemeyi sürdürdü. Görüntülerin üzerinde İngilizce "Vietnam havalimanında Hint usulü öğle yemeği" ifadesi yer aldı.

ÜNLÜ İŞ İNSANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Turistlerin bu davranışı ülke kamuoyunda tepkilere neden olurken Hindistanlı ünlü iş insanı Harsh Goenka da görüntüleri paylaşarak olayı eleştirdi. Vietnam'ın Hint turistler için popüler bir tatil noktası haline geldiğini belirten Goenka, havalimanlarının piknik alanına dönüştürülmesinin turistlere yönelik olumsuz bir algı oluşturabileceğini ifade etti.

HindistanVietnamturistDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı Belediye altın dağıtacak Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı! Belediye altın dağıtacak
Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti Fiyatlar dudak uçuklattı Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı
40 yıl boyunca dolapta saklandı İçinden 150 milyon TL’lik servet çıktı 40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı
Bruce Willis’in son hali yürek burktu Bakımına servet harcanıyor Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor
Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı
HABAŞ’ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı
23:21
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
22:28
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:14
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu
Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
21:52
Maduro’nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur’an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
Maduro'nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur'an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor
20:59
HABAŞ’ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası İzmir’deki patlamayla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası İzmir'deki patlamayla ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 23:43:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android