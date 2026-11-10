Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber - Son Dakika
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Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber

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Galatasaray\'a çifte şok! Osimhen ve Leao\'dan kötü haber
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Galatasaray\'a çifte şok! Osimhen ve Leao\'dan kötü haber
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Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun dönüş sürelerinin uzayabileceği öne sürüldü. Dizinden ameliyat edilen Osimhen'in Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği belirtilirken, Leao'nun ise 5-6 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi. Portekizli yıldızın 6 kritik karşılaşmayı kaçırması bekleniyor.

Galatasaray'da sakatlık sorunları teknik heyetin planlarını etkilemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki iki önemli ismi Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun iyileşme süreçlerine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye gazetesinin haberine göre iki yıldızın da sahalara dönüşü ilk tahminlerden daha uzun sürebilir.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE DE YOK

Dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisine hastanede devam edilen Victor Osimhen'in sahalara dönüşünün gecikeceği belirtildi. Nijeryalı golcünün Süper Lig'deki Samsunspor karşılaşmasının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa mücadelesinde ve Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Osimhen'in iyileşme sürecine ilişkin kesin planlamanın ise 10 gün sonra yapılacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu süreçteki sağlık durumuna göre sahalara dönüş tarihi netleşecek.

Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber

LEAO'NUN SAKATLIĞI BEKLENENDEN UZUN SÜRECEK

Galatasaray'da bir diğer kötü haber Rafael Leao'dan geldi. Sağ üst arka adalesinde ileri derece zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli futbolcu için başlangıçta yaklaşık bir aylık tedavi süresi öngörülüyordu. Ancak son değerlendirmelere göre Leao'nun sahalara dönüşünün 5-6 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Portekizli yıldızın bir aylık tedavi sürecinin ardından yaklaşık bir hafta boyunca güçlendirme çalışmaları yapacağı ve bu çalışmalar tamamlanmadan takımla maçlara çıkmasının beklenmediği belirtildi.

LEAO TAM 6 MAÇI KAÇIRACAK

Sakatlığının uzaması halinde Rafael Leao'nun Galatasaray'ın önündeki 6 karşılaşmada forma giyemeyeceği ifade edildi. Portekizli futbolcunun Samsunspor, Aston Villa, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, AEK ve Eyüpspor maçlarında takımını yalnız bırakması bekleniyor.

Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber

HÜCUM HATTINDA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Osimhen ve Leao'nun aynı dönemde sahalardan uzak kalacak olması, Galatasaray'ın hücum hattındaki seçeneklerini daraltacak. Özellikle Aston Villa karşılaşması ve Beşiktaş derbisi öncesinde iki yıldızın durumunun netleşmesi beklenirken, teknik heyetin mevcut oyuncular üzerinden yeni bir hücum planı oluşturması gerekecek. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun da dönüş tarihleriyle ilgili henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Victor OsimhenGalatasarayRafael LeaoSamsunsporBeşiktaşAmeliyatSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • Azad Askan Azad Askan:
    Em büyük AMEDSPOR 1 5
    emre akan emre akan:
    AZAD EVET DOĞRU YAZMIŞSIN BÜYÜK EM :) 0 0
  • Levent Biran Levent Biran:
    bunların ikisi birden kaçacak gibi 1 0 Yanıtla
  • Volkan Ataş Volkan Ataş:
    Amed babanız 0 0 Yanıtla
  • ps4yr5xc27 ps4yr5xc27:
    Gs başkanı sağolsun çok güzel zemin yaptı. cezasıda rakipler puan farkını kesin kapatır. 0 0 Yanıtla
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