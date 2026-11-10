GÜNDEM ÖZETİNE

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen anma törenine katılacak.

(Ankara/08.30/11.00)

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkRecep Tayyip ErdoğanAnıtkabir10 KasımGüncelSon Dakika

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