Türkiye\'de saat 9\'u 5 geçe hayat durdu! Tüm şehirlerden görüntü yağıyor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 88'inci yılında Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle anılıyor. 10 Kasım sabahında kent meydanları, caddeler, sokaklar ve toplu ulaşım noktaları tarihi anlara sahne oldu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te yükselen siren sesleriyle birlikte günlük yaşam durdu. Vatandaşlar, bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçerek Cumhuriyet'in kurucusunu andı.

TÜRKİYE SAAT 09.05'TE TEK YÜREK OLDU

Ülkenin dört bir yanında aynı anda başlayan anma sırasında sürücüler araçlarını durdurdu, yayalar yürümeye ara verdi. İşlerine yetişmeye çalışan vatandaşlardan sokaklardaki esnafa kadar toplumun farklı kesimleri, siren sesleri eşliğinde Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. Kentlerin en işlek noktalarında oluşan görüntüler, 10 Kasım'ın Türkiye için taşıdığı anlamı bir kez daha ortaya koydu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 10 Kasım görüntülerinde ortak manzara, Atatürk'e duyulan saygı oldu. Kent meydanlarından işlek caddelere, toplu taşıma noktalarından sokaklara kadar hayatın her alanında vatandaşlar aynı anda durarak Ulu Önder'i andı. Her yaştan insanın katıldığı anma, Atatürk'ün aradan geçen 88 yıla rağmen Türk milletinin hafızasındaki yerini koruduğunu bir kez daha gösterdi.

88 YILDIR AYNI SAATTE, AYNI SAYGIYLA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. O günden bu yana her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te gerçekleştirilen saygı duruşu, Türk milletinin Atatürk'e duyduğu bağlılığın en anlamlı simgelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu yıl da milyonlarca vatandaş, Cumhuriyet'in kurucusunu aynı saatte saygı, özlem ve minnetle andı.

İşte o görüntüler;