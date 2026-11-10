Nevşehir Göreme'de balonlar Atatürk'ün ölümünün 88. yılında bayrak ve posterle uçtu - Son Dakika
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Nevşehir Göreme'de balonlar Atatürk'ün ölümünün 88. yılında bayrak ve posterle uçtu

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Nevşehir Göreme\'de balonlar Atatürk\'ün ölümünün 88. yılında bayrak ve posterle uçtu
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Nevşehir Göreme'de sıcak hava balonları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve ölümünün 88. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve posterlerle uçtu. Turistlerle havalanan balonlar peribacaları üzerinde yaklaşık bir saat süzüldü; pilot Türker Oğuz özel uçuş etkinliği düzenlendiğini belirtti.

??????? Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Nevşehir'in Göreme beldesinde, bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Bir firmaya ait kalp figürlü sıcak hava balonu da özel uçuş için hazırlandı.

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, gazetecilere, Kapadokya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için güne özel uçuş etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: AA
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