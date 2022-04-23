Son Dakika Nevşehir Haberleri

17:34 CHP'li Gürer: "Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın" CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün Niğde’yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslendi. Gürer, “Sayın Bakan girdi maliyetlerini düşürmeden; tohumun, ilacın, mazotun, gübrenin, sulama suyu elektriğinin fiyatını düşürmeden; ürüne destek vermeden bu sorunlar çözülmez. Çiftçiye moral veriyoruz diye gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmayın, gerçekçi destekler verin” dedi.

17:02 "Kardeş Şehir" müftüleri Kırşehir'de buluştu Diyanet İşleri Başkanlığının "Kardeş Şehir" müftüleri uygulaması kapsamında Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Yozgat il müftüleri Kırşehir'de bir araya geldi.

15:50 Arıcılara şeker desteği Nevşehir'de arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.

15:22 Obezite de yeni yöntem 'Mide Botoksu' - Obezite de yeni yöntem 'Mide Botoksu' Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayhan Özdemir: "Hastalarımızda çabuk doyma hissi gelişiyor" Herhangi bir ameliyat yapılmadan uygulanan mide botoksu fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için alternatif bir yöntem olmaya devam ediyor.

14:54 Nevşehir'de 9 firari yakalandı Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

14:11 Arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 9 kişi yakalandı.

11:53 Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen binlerce ton limon, hasadın ardından getirildiği Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.

11:04 Nevşehir'in tescilli kebabına Avanos testisi lezzet katıyor Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde toprağı sanata dönüştüren çanak ustalarının elinde şekil alan testi, pişirildiği tescilli kebaba lezzet katıyor.

23:34 Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde İçişleri Bakanlığınca yapılan aydınlatma çalışması tamamlandı.

18:51 Tarım Bakanı Kirişci: Dışa Bağımlılık ve Kurun da Etkisiyle Üretim Maliyetlerimizde Ciddi Artışlar Var Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Niğde İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Cumali İnce, artan girdi maliyetlerini anımsatarak “Bu konuda çiftçilerimize nasıl bir destek verebilirsiniz? Müjdeniz var mı” diye sordu. Kirişci, "Tabii girdi maliyetleri konusu önemli ama maalesef şurada kime sorsam, ‘Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman biter’ diye sorsam herhalde cevabımız yok, cevabını bilmiyoruz… Maalesef tarımsal ilaçlar konusunda arzuladığımız düzeyde değiliz. Bu konulardaki temel girdilerde, dışa bağımlılığı nedeniyle kurun da etkisiyle bizim üretim maliyetlerimizde ciddi artışlar var, tabii biz desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

18:17 Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 32, 2. Grup'ta ise 36. hafta maçları oynandı.

12:09 Erzurum 3 ayda 92 marka üretti Erzurum'dan Mart ayında 32, bu yılın ilk 3 ayında ise 92 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

15:25 Nevşehir'de "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" başladı Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" etkinliği düzenledi.

12:40 Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişmelerinin desteklenmesi, toplumsal problemlere yönelik çözüm üretmeleri amaçlanıyor.

12:39 Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, 2015 yılından beri temizlik çalışmaları süren 186 metrelik tünel, mayıs ayının ilk haftasından itibaren turistleri ağırlayacak.

10:23 Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı - Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı Çocukların uçma hayali 23 Nisanda gerçekleşti Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle...

08:12 Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yükseldi.

21:45 İş insanları iftarda bir araya geldi Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası'nın iftarında, ilin bürokratları, siyasileri ve iş insanları bir araya geldi.

18:18 Nevşehir Valisi Becel, koltuğunu öğrenciye devretti Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu temsili olarak Nevşehir 75. Yıl İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Emir Mustafa Gürcan'a devretti.

14:13 Kayseri Şeker'e bağlı çiftçiler bu yıl 500 bin dekar alana şeker pancarı ekecek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fabrikanın sorumluluk alanındaki çiftçilerin bu yıl yaklaşık 500 bin dekar alana şeker pancarı ekeceğini söyledi.

14:05 Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Yarışları tamamlandı Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün özel sporcuları, Atletizm İl Birinciliği Yarışları'nda 2 birincilik ve bir de ikincilik derecesi elde etti.

12:58 TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Kayısıda hasar oranı yüzde 80 civarında" Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son günlerde Türkiye'de yaşanan doğal afetlerden zarar gören üreticiler ve ürünler hakkında yaptığı açıklamada, eldeki verilere göre, bu yıl kayısı üreticisinin önemli bir kayıpla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

12:35 Tzob Başkanı Bayraktar: "Zirai Don Nedeniyle Üreticinin Kaybı Büyük. Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Borçları Ertelenmeli" Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde yaşanan zirai don nedeniyle yüksek oranlarda hasar oluştuğunu belirterek; üreticilerin Ziraat Bankası, özel bankalar ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Güneydoğu Bölgesi’ndeki kuraklığa işaret eden Bayraktar, böyle devam etmesi durumunda bölgede yetiştirilen buğday, arpa, kırmızı mercimek gibi ürünlerde önemli kayıp yaşanacağına dikkat çekti.

11:52 Mahçiçek: "Expo 2023'le uluslararası turizm merkezine dönüşeceğiz" Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 ile birlikte Türkiye'de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını ifade etti.

11:49 Kazarken yakalandılar Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

10:50 TZOB Başkanı Bayraktar'dan, doğal afet açıklaması Açıklaması Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemlerdeki zirai don olayları nedeniyle oluşan hasarın tespitinin bir an önce yapılması gerektiğini belirterek, üreticinin kaybı için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.

23:56 Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi bulundu.

21:35 Sulama göletinde ceset bulundu Kırşehir'in Mucur ilçesinde dün kaybolan Mustafa K. isimli şahsın cansız bedeni bugün Nevşehir'de sulama göletinde bulundu.

17:17 NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI NEVŞEHİR'de, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14:29 Nevşehir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Nevşehir'in Mahmat köyünde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

14:22 Seyir halindeki araç yandı Nevşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlatan otomobilde maddi hasar oluştu.

13:43 Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte 2000 Evler ve Emek Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

13:41 Davullar öğrenciler için çalındı Davullar öğrenciler için çalındı Nevşehir'de ki ramazan davulcuları topladıkları bahşişlerin bir kısmını okullara bağışladı.

11:58 İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Mary Hughes ve ekibi, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel için çekimler yaptı.

15:46 Genç atletler 2 madalya ile dönüyor Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finallerinde kızlarda 2. ve erkeklerde ise 3. oldu.

15:44 Nevşehir Radyo Mega Genel Yayın Yönetmeni Çallı'dan Rektör Aktekin'e ziyaret Nevşehir Radyo Mega Genel Yayın Yönetmeni Tülay Çallı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

13:18 Tokat'ta üretilen çiniler 4 ülkede evleri süslüyor Tokat'ın Niksar ilçesinde 75 yaşındaki Tülay Atila'nın hobi amaçlı başladığı çinicilikle ürettiği mutfak ürünleri ile süs eşyaları, 4 ülkede evleri süslüyor.

10:58 Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: "Kaymaklı çöreği" Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, kadınların mahalle fırınlarında imece usulü ürettiği coğrafi işaret tescilli "Kaymaklı çöreği", hamuruna katılan patates unu veya püresi sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor.

21:41 Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

17:52 Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği çıkartmak isterken mahsur kalan 2 turist ile 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

17:48 Rektör Aktekin, teravih namazına gelen çocukları hediyelerle sevindirdi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, aileleriyle birlikte teravih namazına gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

17:06 Nevşehir'deki fırtına caminin minaresini yıktı Nevşehir'deki fırtına caminin minaresini yıktı - Fırtına Sarıhıdır köyündeki seralara büyük zarar verdi Nevşehir ve çevresinde iki gündür etkili olan fırtına bir çok maddi hasara neden oldu.

17:04 NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TEMA Vakfı Nevşehir Şubesi iş birliğinde seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi.

17:04 Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırlanan Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

16:26 Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 57 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

15:56 Fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı seralar zarar gördü.

14:48 Çöl tozu hava kalitesini bozdu Kuzey Afrika üzerinden hareketlenen alçak basıncın etkisiyle Türkiye'nin birçok noktasında görülen toz taşınımı, hava kalitesini etkiliyor.

13:37 Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret ederek veda ziyaretinde bulundu.

10:28 Nevşehirliler Yenimahalle'de buluştu Ankara'da yaşayan Nevşehirliler, Nevşehir Kozaklı Derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

17:02 Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti Ürgüp'te geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen etkinliklerde Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

15:59 Kuvvetli rüzgar toz bulutu oluşturdu, tabelaları devirdi Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini artırarak toz bulutu oluşturdu.

13:03 Midyat'ta mağarada başlayan kazı, devasa bir yer altı şehrine doğru ilerliyor (1) HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.

12:26 Başkan Savran gençlerle sahurda buluştu AK Parti heyeti, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Zeki Soyak Parkı'nda gençlerle sahur yaptı.

10:38 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin,...

08:01 18 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış tüm yurdu esir aldı! Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 39 il için kuvvetli sağanak yağışla birlikte sel uyarısında bulundu. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde ise Afrika üzerinden toz taşınması bekleniyor. İşte il il hava durumu...

17:40 Futbol: Toplu sonuç TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandıLigde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: 1.

12:55 İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de yarın ve salı günü fırtına olacağı tahmin ediliyor.

14:40 Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi Nevşehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazide yürüyüş yaptı.

11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerinde gazeteciler davetiyeleri olmasına rağmen salona alınmadı. TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın ve beraberindeki gazetecilere yönelik tavır tepki çekti.

13:37 Nevşehir'de bazı yollar trafiğe kapanıyor Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme, sıcak asfalt ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla 15 Temmuz, 2000 Evler ve 350 Evler Mahallelerindeki bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

16:50 Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı Ürgüp Belediyesi son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan Temenni Tepesi haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

15:17 Sorgun'da "Benim Miracım Namaz Projesi" devam ediyor Sorgun'da Mehmet Akif Ersoy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemseddin ortaokulları tarafından hazırlanan "Benim Miracım Namaz" e-Twinning projesinin uygulanmasına devam ediliyor.

13:40 Karşıyaka U19'da final yolunda U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Nevşehir'deki Play-Off'ta son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 6-0 yenen Karşıyaka, çeyrek finalde de Amed Sportif'i 3-0'la geçip adını yarı finale yazdırdı.

13:11 Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi... Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, bir süredir İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. Balaban ile Şeker'in evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

12:46 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen çift, balayı için Nevşehir'e gitti Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra...

12:32 Ömer Faruk gollerine devam ediyor Elazığspor'un ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu'ndan transfer ettiği Ömer Faruk Sezgin, Batman Petrolspor maçını da boş geçmedi ve 7. maçında 5. golünü attı.

10:40 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra balayı için Nevşehir'e yolcu edildi.

16:41 Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren, Trabzon'da düzenlenen Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

12:46 Kayseri'den kısa kısa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın itfaiyecilerle iftar yaptı.

12:02 Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir ve Aksaray'da vali ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, bazı temaslarda bulundu.

11:02 Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği Aksaray'ın eski adı "Gelveri" olan Güzelyurt ilçesinde taş fırında meşe odununda pişirilen Gelveri çöreği, uzun süre bayatlamaması dolayısıyla talep görüyor.

20:51 NEVÜ'de öğrencilere iftar veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilere iftar yemeği veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.

20:37 Her gün 2 bin öğrenci iftarda bir araya geliyor Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öncülüğünde, Kızılay Nevşehir Şubesi, Nevşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün 2 bin üniversite öğrencisine iftar yemeği veriliyor.

14:36 Genç sporculara milli davet Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Eker ve Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Milli Takım Kampına davet edildi.

14:31 Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezi Kapadokya'da geçen hafta güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler kar altında kaldı.

14:24 Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

14:20 Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı - Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı Niğde'de bir çiftçiye ait traktörü çaldıktan sonra galeriye satan 4 kişi tutuklandı.

14:20 DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi Nevşehir'de; DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

14:20 Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu Son dakika habere göre Nevşehir'de yapılan Narko Sokak operasyonlarında toplam 35 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şahıs tutuklandı.