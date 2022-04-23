Son Dakika Nevşehir Haberleri

- 17:34 CHP'li Gürer: "Çiftçiye Moral Veriyoruz Diye Gerçekçi Olmayan Vaatlerde Bulunmayın"
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dün Niğde’yi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye seslendi. Gürer, “Sayın Bakan girdi maliyetlerini düşürmeden; tohumun, ilacın, mazotun, gübrenin, sulama suyu elektriğinin fiyatını düşürmeden; ürüne destek vermeden bu sorunlar çözülmez. Çiftçiye moral veriyoruz diye gerçekçi olmayan vaatlerde bulunmayın, gerçekçi destekler verin” dedi.
- 17:02 "Kardeş Şehir" müftüleri Kırşehir'de buluştu
Diyanet İşleri Başkanlığının "Kardeş Şehir" müftüleri uygulaması kapsamında Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Yozgat il müftüleri Kırşehir'de bir araya geldi.
- 15:50 Arıcılara şeker desteği
Nevşehir'de arı üreticilerinin verimli bir üretim sezonu geçirmeleri için arı yetiştiricilerine toz şeker dağıtımı yapıldı.
- 15:22 Obezite de yeni yöntem 'Mide Botoksu'
- Obezite de yeni yöntem 'Mide Botoksu' Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kayhan Özdemir: "Hastalarımızda çabuk doyma hissi gelişiyor" Herhangi bir ameliyat yapılmadan uygulanan mide botoksu fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için alternatif bir yöntem olmaya devam ediyor.
- 14:54 Nevşehir'de 9 firari yakalandı
Nevşehir'de, haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.
- 14:54 Yunan turistler Kapadokya'da tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi
Yunanistan'dan Kapadokya'ya gelen bir grup turist, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i ziyaret etti.
- 14:13 Çalınan araç, sahibine teslim edildi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden çalınan otomobil, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulundu.
- 14:11 Arama kararı bulunan 9 kişi yakalandı
Nevşehir'de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 9 kişi yakalandı.
- 11:53 Akdeniz'de yetiştirilen limonlar Kapadokya'da muhafaza ediliyor
Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen binlerce ton limon, hasadın ardından getirildiği Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında saklanıyor.
- 11:04 Nevşehir'in tescilli kebabına Avanos testisi lezzet katıyor
Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde toprağı sanata dönüştüren çanak ustalarının elinde şekil alan testi, pişirildiği tescilli kebaba lezzet katıyor.
- Dün Dün 23:34 Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde aydınlatma çalışması yapıldı
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi'nde İçişleri Bakanlığınca yapılan aydınlatma çalışması tamamlandı.
- Dün Dün 18:51 Tarım Bakanı Kirişci: Dışa Bağımlılık ve Kurun da Etkisiyle Üretim Maliyetlerimizde Ciddi Artışlar Var
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Niğde İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Cumali İnce, artan girdi maliyetlerini anımsatarak “Bu konuda çiftçilerimize nasıl bir destek verebilirsiniz? Müjdeniz var mı” diye sordu. Kirişci, "Tabii girdi maliyetleri konusu önemli ama maalesef şurada kime sorsam, ‘Rusya-Ukrayna savaşı ne zaman biter’ diye sorsam herhalde cevabımız yok, cevabını bilmiyoruz… Maalesef tarımsal ilaçlar konusunda arzuladığımız düzeyde değiliz. Bu konulardaki temel girdilerde, dışa bağımlılığı nedeniyle kurun da etkisiyle bizim üretim maliyetlerimizde ciddi artışlar var, tabii biz desteklemeye çalışıyoruz” dedi.
- Dün Dün 18:17 Futbol: Toplu sonuç
TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 32, 2. Grup'ta ise 36. hafta maçları oynandı.
- Dün Dün 12:09 Erzurum 3 ayda 92 marka üretti
Erzurum'dan Mart ayında 32, bu yılın ilk 3 ayında ise 92 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.
- 23.04.2022 23 Nis 21:51 TFF Futsal Ligi Ön Eleme Turu müsabakaları sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal Ligi Ön Eleme Turu müsabakaları tamamlandı.
- 23.04.2022 23 Nis 15:25 Nevşehir'de "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" başladı
Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı" etkinliği düzenledi.
- 23.04.2022 23 Nis 12:40 Gençler yarışacak, KOP en iyi projeyi hayata geçirecek
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen projeyle gençlerin fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişmelerinin desteklenmesi, toplumsal problemlere yönelik çözüm üretmeleri amaçlanıyor.
- 23.04.2022 23 Nis 12:39 Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor
Nevşehir'deki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, 2015 yılından beri temizlik çalışmaları süren 186 metrelik tünel, mayıs ayının ilk haftasından itibaren turistleri ağırlayacak.
- 23.04.2022 23 Nis 10:23 Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı
- Kapadokya'da balonlar Türk Bayrakları ile havalandı Çocukların uçma hayali 23 Nisanda gerçekleşti Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle...
- 23.04.2022 23 Nis 08:12 Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gökyüzüne Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yükseldi.
- 22.04.2022 22 Nis 21:45 İş insanları iftarda bir araya geldi
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası'nın iftarında, ilin bürokratları, siyasileri ve iş insanları bir araya geldi.
- 22.04.2022 22 Nis 18:18 Nevşehir Valisi Becel, koltuğunu öğrenciye devretti
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde koltuğunu temsili olarak Nevşehir 75. Yıl İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Emir Mustafa Gürcan'a devretti.
- 22.04.2022 22 Nis 14:13 Kayseri Şeker'e bağlı çiftçiler bu yıl 500 bin dekar alana şeker pancarı ekecek
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fabrikanın sorumluluk alanındaki çiftçilerin bu yıl yaklaşık 500 bin dekar alana şeker pancarı ekeceğini söyledi.
- 22.04.2022 22 Nis 14:05 Özel Sporcular Atletizm İl Birinciliği Yarışları tamamlandı
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün özel sporcuları, Atletizm İl Birinciliği Yarışları'nda 2 birincilik ve bir de ikincilik derecesi elde etti.
- 22.04.2022 22 Nis 12:58 TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Kayısıda hasar oranı yüzde 80 civarında"
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son günlerde Türkiye'de yaşanan doğal afetlerden zarar gören üreticiler ve ürünler hakkında yaptığı açıklamada, eldeki verilere göre, bu yıl kayısı üreticisinin önemli bir kayıpla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
- 22.04.2022 22 Nis 12:35 Tzob Başkanı Bayraktar: "Zirai Don Nedeniyle Üreticinin Kaybı Büyük. Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Borçları Ertelenmeli"
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Malatya başta olmak üzere ülkenin farklı yerlerinde yaşanan zirai don nedeniyle yüksek oranlarda hasar oluştuğunu belirterek; üreticilerin Ziraat Bankası, özel bankalar ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi gerektiğini söyledi. Güneydoğu Bölgesi’ndeki kuraklığa işaret eden Bayraktar, böyle devam etmesi durumunda bölgede yetiştirilen buğday, arpa, kırmızı mercimek gibi ürünlerde önemli kayıp yaşanacağına dikkat çekti.
- 22.04.2022 22 Nis 11:52 Mahçiçek: "Expo 2023'le uluslararası turizm merkezine dönüşeceğiz"
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 ile birlikte Türkiye'de turizme damga vuracak bir turizm koridoru oluşturacaklarını ifade etti.
- 22.04.2022 22 Nis 11:49 Kazarken yakalandılar
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
- 22.04.2022 22 Nis 10:50 TZOB Başkanı Bayraktar'dan, doğal afet açıklaması Açıklaması
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son dönemlerdeki zirai don olayları nedeniyle oluşan hasarın tespitinin bir an önce yapılması gerektiğini belirterek, üreticinin kaybı için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.
- 21.04.2022 21 Nis 23:56 Nevşehir'deki sulama göletinde ceset bulundu
Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Doyduk köyündeki sulama göletinde erkek cesedi bulundu.
- 21.04.2022 21 Nis 21:35 Sulama göletinde ceset bulundu
Kırşehir'in Mucur ilçesinde dün kaybolan Mustafa K. isimli şahsın cansız bedeni bugün Nevşehir'de sulama göletinde bulundu.
- 21.04.2022 21 Nis 17:17 NEVŞEHİR'DE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
NEVŞEHİR'de, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 21.04.2022 21 Nis 14:39 Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Nevşehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 21.04.2022 21 Nis 14:29 Nevşehir'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Nevşehir'in Mahmat köyünde ikametten hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
- 21.04.2022 21 Nis 14:22 Seyir halindeki araç yandı
Nevşehir'de seyir halindeyken yanmaya başlatan otomobilde maddi hasar oluştu.
- 21.04.2022 21 Nis 13:43 Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte 2000 Evler ve Emek Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.
- 21.04.2022 21 Nis 13:41 Davullar öğrenciler için çalındı
Davullar öğrenciler için çalındı Nevşehir'de ki ramazan davulcuları topladıkları bahşişlerin bir kısmını okullara bağışladı.
- 21.04.2022 21 Nis 13:41 Nevşehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Nevşehir'de evden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
- 21.04.2022 21 Nis 11:58 İngiliz tarihçi Hughes ve ekibi Arslantepe Höyüğü'nde belgesel çekimleri yaptı
İngiliz tarihçi, yazar ve yayıncı Bettany Mary Hughes ve ekibi, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki Arslantepe Höyüğü ile Arkeoloji Müzesi'nde belgesel için çekimler yaptı.
- 20.04.2022 20 Nis 15:46 Genç atletler 2 madalya ile dönüyor
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finallerinde kızlarda 2. ve erkeklerde ise 3. oldu.
- 20.04.2022 20 Nis 15:44 Nevşehir Radyo Mega Genel Yayın Yönetmeni Çallı'dan Rektör Aktekin'e ziyaret
Nevşehir Radyo Mega Genel Yayın Yönetmeni Tülay Çallı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.
- 20.04.2022 20 Nis 13:18 Tokat'ta üretilen çiniler 4 ülkede evleri süslüyor
Tokat'ın Niksar ilçesinde 75 yaşındaki Tülay Atila'nın hobi amaçlı başladığı çinicilikle ürettiği mutfak ürünleri ile süs eşyaları, 4 ülkede evleri süslüyor.
- 20.04.2022 20 Nis 10:58 Patates sayesinde tazeliğini koruyan tescilli ekmek: "Kaymaklı çöreği"
Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde, kadınların mahalle fırınlarında imece usulü ürettiği coğrafi işaret tescilli "Kaymaklı çöreği", hamuruna katılan patates unu veya püresi sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor.
- 19.04.2022 19 Nis 21:41 Çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kaldılar
Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isterken mahsur kalan 2 turist ve 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- 19.04.2022 19 Nis 17:52 Turistler köpeği kurtarmak için indikleri çukurda mahsur kaldı
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, Kızılçukur Vadisi'nde 10 metrelik çukura düşen köpeği çıkartmak isterken mahsur kalan 2 turist ile 1 rehber, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- 19.04.2022 19 Nis 17:48 Rektör Aktekin, teravih namazına gelen çocukları hediyelerle sevindirdi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, aileleriyle birlikte teravih namazına gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
- 19.04.2022 19 Nis 17:18 NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'de etkili olan kuvetli rüzgar nedeniyle cami minaresi yıkıldı, seralar zarar gördü.
- 19.04.2022 19 Nis 17:06 Nevşehir'deki fırtına caminin minaresini yıktı
Nevşehir'deki fırtına caminin minaresini yıktı - Fırtına Sarıhıdır köyündeki seralara büyük zarar verdi Nevşehir ve çevresinde iki gündür etkili olan fırtına bir çok maddi hasara neden oldu.
- 19.04.2022 19 Nis 17:04 NEVÜ'de seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacıbektaş Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve TEMA Vakfı Nevşehir Şubesi iş birliğinde seminer ve fidan dikimi gerçekleştirildi.
- 19.04.2022 19 Nis 17:04 Usta Yazar Vehbi Vakkasoğlu Nevşehir'de sevenleriyle buluşacak
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Ramazan-ı Şerif için özel olarak hazırlanan Ramazan etkinlikleri devam ediyor.
- 19.04.2022 19 Nis 16:26 Nevşehir'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 57 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
- 19.04.2022 19 Nis 15:56 Fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi
Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı seralar zarar gördü.
- 19.04.2022 19 Nis 14:48 Çöl tozu hava kalitesini bozdu
Kuzey Afrika üzerinden hareketlenen alçak basıncın etkisiyle Türkiye'nin birçok noktasında görülen toz taşınımı, hava kalitesini etkiliyor.
- 19.04.2022 19 Nis 13:37 Emniyet Müdürü Artunay'dan Başkan Parmaksız'a veda ziyareti
Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret ederek veda ziyaretinde bulundu.
- 19.04.2022 19 Nis 10:28 Nevşehirliler Yenimahalle'de buluştu
Ankara'da yaşayan Nevşehirliler, Nevşehir Kozaklı Derneği tarafından Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu'nda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.
- 18.04.2022 18 Nis 17:04 Son dakika haber | Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberlerine göre Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.
- 18.04.2022 18 Nis 17:02 Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti
Ürgüp'te geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen etkinliklerde Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
- 18.04.2022 18 Nis 15:59 Kuvvetli rüzgar toz bulutu oluşturdu, tabelaları devirdi
Aksaray'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini artırarak toz bulutu oluşturdu.
- 18.04.2022 18 Nis 13:04 Kırşehir ve ilçelerinde fırtına ve toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor
Nevşehir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.
- 18.04.2022 18 Nis 13:03 Midyat'ta mağarada başlayan kazı, devasa bir yer altı şehrine doğru ilerliyor (1)
HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları bulunan ve dehlizlerle geçişlerin olduğu yer altı şehrinde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıla ait çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.
- 18.04.2022 18 Nis 12:26 Başkan Savran gençlerle sahurda buluştu
AK Parti heyeti, 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan Zeki Soyak Parkı'nda gençlerle sahur yaptı.
- 18.04.2022 18 Nis 10:38 Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin,...
- 18.04.2022 18 Nis 08:01 18 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Kuvvetli yağış tüm yurdu esir aldı!
Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 39 il için kuvvetli sağanak yağışla birlikte sel uyarısında bulundu. Ülkenin batı ve iç kesimlerinde ise Afrika üzerinden toz taşınması bekleniyor. İşte il il hava durumu...
- 17.04.2022 17 Nis 17:40 Futbol: Toplu sonuç
TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 31'inci, 2. Grup'ta ise 35'inci hafta maçları tamamlandıLigde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: 1.
- 17.04.2022 17 Nis 12:55 İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kısımlarına yönelik fırtına uyarısı
İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de yarın ve salı günü fırtına olacağı tahmin ediliyor.
- 16.04.2022 16 Nis 14:40 Nevşehir'de vadi yürüyüşü düzenlendi
Nevşehir'de, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenci ve vatandaşlar doğal kaya oluşumlarıyla kaplı arazide yürüyüş yaptı.
- 16.04.2022 16 Nis 11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen Turizm Haftası etkinliklerinde gazeteciler davetiyeleri olmasına rağmen salona alınmadı. TİGAD Nevşehir İl Temsilcisi Can Taşkın ve beraberindeki gazetecilere yönelik tavır tepki çekti.
- 15.04.2022 15 Nis 17:00 "Turizmde Gelenekselden Dijitale" paneli düzenlendi
Nevşehir'de "Turizm Haftası" dolayısıyla "Turizmde Gelenekselden Dijitale" konulu panel düzenlendi.
- 15.04.2022 15 Nis 13:37 Nevşehir'de bazı yollar trafiğe kapanıyor
Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan altyapı yenileme, sıcak asfalt ve üst yapı çalışmaları dolayısıyla 15 Temmuz, 2000 Evler ve 350 Evler Mahallelerindeki bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacak.
- 14.04.2022 14 Nis 16:50 Ürgüp Belediyesi İddiaları yalanladı
Ürgüp Belediyesi son günlerde bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan Temenni Tepesi haberleri ile ilgili açıklama yaptı.
- 14.04.2022 14 Nis 15:17 Sorgun'da "Benim Miracım Namaz Projesi" devam ediyor
Sorgun'da Mehmet Akif Ersoy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akşemseddin ortaokulları tarafından hazırlanan "Benim Miracım Namaz" e-Twinning projesinin uygulanmasına devam ediliyor.
- 14.04.2022 14 Nis 13:40 Karşıyaka U19'da final yolunda
U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Nevşehir'deki Play-Off'ta son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 6-0 yenen Karşıyaka, çeyrek finalde de Amed Sportif'i 3-0'la geçip adını yarı finale yazdırdı.
- 14.04.2022 14 Nis 13:11 Survivor'un Şampiyonu Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi...
Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, bir süredir İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. Balaban ile Şeker'in evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
- 14.04.2022 14 Nis 12:46 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi
Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen çift, balayı için Nevşehir'e gitti Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra...
- 14.04.2022 14 Nis 12:32 Ömer Faruk gollerine devam ediyor
Elazığspor'un ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu'ndan transfer ettiği Ömer Faruk Sezgin, Batman Petrolspor maçını da boş geçmedi ve 7. maçında 5. golünü attı.
- 14.04.2022 14 Nis 10:40 Kartal'da 2. baharlarına evet diyen çift, balayı için Nevşehir'e yolcu edildi
Kartal Yaşlı Bakımevinde tanışıp evlenen 73 yaşındaki Aynur Koraltürk ve 80 yaşındaki Halit Berküm çifti, evlendikten yaklaşık 2 ay sonra balayı için Nevşehir'e yolcu edildi.
- 13.04.2022 13 Nis 16:41 Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren, Trabzon'da düzenlenen Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.
- 13.04.2022 13 Nis 12:46 Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın itfaiyecilerle iftar yaptı.
- 13.04.2022 13 Nis 12:02 Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir ve Aksaray'da vali ve belediye başkanlarını ziyaret ederek, bazı temaslarda bulundu.
- 13.04.2022 13 Nis 11:02 Taş fırından çıkan lezzet: Gelveri çöreği
Aksaray'ın eski adı "Gelveri" olan Güzelyurt ilçesinde taş fırında meşe odununda pişirilen Gelveri çöreği, uzun süre bayatlamaması dolayısıyla talep görüyor.
- 12.04.2022 12 Nis 20:51 NEVÜ'de öğrencilere iftar veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde (NEVÜ) Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilere iftar yemeği veren hayırseverlere teşekkür belgesi verildi.
- 12.04.2022 12 Nis 20:37 Her gün 2 bin öğrenci iftarda bir araya geliyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öncülüğünde, Kızılay Nevşehir Şubesi, Nevşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün 2 bin üniversite öğrencisine iftar yemeği veriliyor.
- 12.04.2022 12 Nis 14:36 Genç sporculara milli davet
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Zeynep Eker ve Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Milli Takım Kampına davet edildi.
- 12.04.2022 12 Nis 14:31 Kapadokya'da çiçekler kar altında kaldı
Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezi Kapadokya'da geçen hafta güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler kar altında kaldı.
- 12.04.2022 12 Nis 14:24 Nevşehir'de yakalanan DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.
- 12.04.2022 12 Nis 14:20 Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı
- Traktörü çalıp galeriye satan 4 kişi tutuklandı Niğde'de bir çiftçiye ait traktörü çaldıktan sonra galeriye satan 4 kişi tutuklandı.
- 12.04.2022 12 Nis 14:20 DEAŞ üyesi 1 kişi sınır dışı edildi
Nevşehir'de; DEAŞ Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
- 12.04.2022 12 Nis 14:20 Son dakika haber | Nevşehir'de 35 şahıs 'Narko Sokak' operasyonu
Son dakika habere göre Nevşehir'de yapılan Narko Sokak operasyonlarında toplam 35 şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şahıs tutuklandı.
- 12.04.2022 12 Nis 13:29 Niğde'de traktör çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Niğde'de çaldıkları traktörü Nevşehir'de bir galeriye sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.