Nevşehir\'de 1024 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 3 zanlı serbest bırakıldı

Nevşehir'de polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını kurdukları WhatsApp grubundan paylaşan 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Nevşehir radar çevirme bilgilendirme" adlı WhatsApp grubunda, kolluk kuvvetlerinin denetim ve uygulama noktalarının paylaşılması ve arananların bu bilgilerden faydalanması üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1024 üyeye sahip grubun yöneticileri F.Ç, Y.Ç. ve M.Z.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.???????