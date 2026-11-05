Nevşehir'de 1024 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de 1024 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 3 zanlı serbest bırakıldı

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Nevşehir\'de 1024 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 3 zanlı serbest bırakıldı
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Nevşehir Valiliği, polis ve jandarmanın uygulama noktalarının 1024 üyeli WhatsApp grubunda paylaşılması üzerine 3 zanlının gözaltına alındığını bildirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe serbest bırakıldı.

Nevşehir'de polis ve jandarmanın trafik ve asayiş uygulama noktalarını kurdukları WhatsApp grubundan paylaşan 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Nevşehir radar çevirme bilgilendirme" adlı WhatsApp grubunda, kolluk kuvvetlerinin denetim ve uygulama noktalarının paylaşılması ve arananların bu bilgilerden faydalanması üzerine çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 1024 üyeye sahip grubun yöneticileri F.Ç, Y.Ç. ve M.Z.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA
Nevşehir ValiliğiWhatsappNevşehir3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de 1024 üyeli grupta denetim noktası paylaşan 3 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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