Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı - Son Dakika
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Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı

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Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya\'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
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53 yorum
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Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya\'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
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Fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gelen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın taktığı 500 dolarlık lüks gözlük dikkat çekerken, Kaya "163 milyonu nereden buldunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçte hareketli saatler yaşanıyor. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Adliye binasının girişinde basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Muhabirlerin gündemdeki "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu cevapsız bırakan çift, doğrudan adliyenin savcılık katına yöneldi.

Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı

500 DOLARLIK GÖZLÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Adliye koridorlarında gözlerin çevrildiği Fatma Betül Sayan Kaya'nın stili de gözden kaçmadı. Kaya'nın ifadeye gelirken taktığı ve piyasa değeri yaklaşık 500 dolar olan ünlü bir markaya ait gözlük, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

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Okurların en beğendiği yorum

“Ben 1000 dolarlık gözlük takıyorum 50.000 usd olsa anlayacağim 500 usd çok komiksiniz”

Tüm yorumlar (53)
Fatma Betül Sayan KayaFon SoruşturmasıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (53)

  • Tayfun İZGİ Tayfun İZGİ:
    Ben 1000 dolarlık gözlük takıyorum 50.000 usd olsa anlayacağim 500 usd çok komiksiniz 35 45
    Murat DOĞAN Murat DOĞAN:
    düne kadar 2+1 evin parasını ödeyemiyormuş belediyeden destek istemiş şimdi nereden buldu O kadar parayı da 500 dolarlık gözlük takıyor 39 2
    özkan çetin özkan çetin:
    emekli aylık 469 dolar aliyor kralll , farkindamisin ? 1 ay hicbirsey yemez ise bu gözlükten alabilir .. 19 2
    Muratsa Muratsa:
    Takanlar belli zaten .Nasıl taktıklarıda belli. 17 0
    Heisenberg Heisenberg:
    tabiki takabilir ama tüm gözler üstündeyken dikkat etmesi gerekirdi hırsızlıkla suçlanan biri için pahalı 11 2
    Murat DOĞAN Murat DOĞAN:
    evde 500 doları küçümsüyorsun ya hani ben bin dolarlık gözlük takıyorum diye demek ki sen de onlardan birisin$500 bugün bir insanın asgari ücreti nereden kazanıyorlar bu kadar parayı da alıyorlar 9 0
    vesahin1973 vesahin1973:
    1000 dolar 2 asgari ücret. Sen de mi foncusun. 4 1
    Hakan Ayhan Hakan Ayhan:
    işte çok makarna tüketince sonuç bu oluyor 3 0
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    YÜZ IFADESI AŠIRI PIŠKIN !!!! 3 0
    Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    ve ayni zamanda "MIU MIU" markasının reklamınida( gözlük ) üslenmiš besbelli :)))) 2 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    neredeyse bir asgari ücret boş teneke hiç komik değil. Türkiye'de o paraya insanlar bir ay çalışıyor 1 0
  • imre Tökeli imre Tökeli:
    Masum bu kadın..suçsuz 1 15 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek Abdullah Şimşek:
    Yazıklar olsun:( 11 0 Yanıtla
    Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    Yanlış kelime agam insana söylenir 2 0
  • Dilaver Ceylan Dilaver Ceylan:
    Eee normal ne var bunda bana dokunamzsiniz diyor hanım efendi 11 0 Yanıtla
    osman şahin osman şahin:
    AĞZINDA SAKIZI EKSİK RESMEN KOYUNLARIM SİZ MAKARNA YEMEYE DEVAM EDİN DİYOR 3 0
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    O biraz sıkar reyiz bile sırtını çevirdi 1 0
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    Gözlük 500 dolar olabilir de. Ekrem Uçakta fantazi yapmak için kiraladığı özel uçak yerden kalkması minimum 50.000 dolar... 0 11
    ünal yalçın ünal yalçın:
    çok kıskandıysan ekrem'i söyleseydin seni de alsaydı yanına 8 0
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Biz adam olmayız, Yahu birinin yaptığı bir yanlış başka bir kişinin yanlışını haklı mı gösterir. Kurtulun şu zihniyetten. Biat kültürü ile hareket etmek insan onuruna yakışmaz 1 0
    sade vatandaş sade vatandaş:
    yorumu cevaplamaya açık olanlar ikinci sınıf üyesiniz abonelik ücretini ödeyin birinci sınıf olun ...açıklama yapılmadığı için ben öyle anlıyorum. 0 0
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SON DAKİKA: Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı - Son Dakika
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