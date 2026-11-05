Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya\'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı

Tayfun İZGİ:

Ben 1000 dolarlık gözlük takıyorum 50.000 usd olsa anlayacağim 500 usd çok komiksiniz

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Murat DOĞAN: düne kadar 2+1 evin parasını ödeyemiyormuş belediyeden destek istemiş şimdi nereden buldu O kadar parayı da 500 dolarlık gözlük takıyor 39 2

özkan çetin: emekli aylık 469 dolar aliyor kralll , farkindamisin ? 1 ay hicbirsey yemez ise bu gözlükten alabilir .. 19 2

Muratsa: Takanlar belli zaten .Nasıl taktıklarıda belli. 17 0

Heisenberg: tabiki takabilir ama tüm gözler üstündeyken dikkat etmesi gerekirdi hırsızlıkla suçlanan biri için pahalı 11 2

Murat DOĞAN: evde 500 doları küçümsüyorsun ya hani ben bin dolarlık gözlük takıyorum diye demek ki sen de onlardan birisin$500 bugün bir insanın asgari ücreti nereden kazanıyorlar bu kadar parayı da alıyorlar 9 0

vesahin1973: 1000 dolar 2 asgari ücret. Sen de mi foncusun. 4 1

Hakan Ayhan: işte çok makarna tüketince sonuç bu oluyor 3 0

Altay Bozkurt: YÜZ IFADESI AŠIRI PIŠKIN !!!! 3 0

Altay Bozkurt: ve ayni zamanda "MIU MIU" markasının reklamınida( gözlük ) üslenmiš besbelli :)))) 2 0